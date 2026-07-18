Los motivos por los que el lunes 20 de julio será feriado y habrá nuevo fin de semana largo

Aunque se trata de un feriado trasladable, al coincidir con el inicio de la semana no será modificado, por lo que generará un fin de semana largo de tres días para millones de argentinos.

El Gobierno firmó el Decreto Nº552 y hay fin de semana largo por el feriado del 6 de julio

Calendario de feriados 2026

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, todavía quedan varias fechas de descanso y jornadas no laborables previstas para los próximos meses. Estas son las celebraciones que aparecen en el cronograma:

Lunes 17 de agosto: conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

conmemoración del . Lunes 12 de octubre: Día de la Raza .

. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional , trasladado del jueves 20 de noviembre.

, trasladado del jueves 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, que permitirá sumar un nuevo descanso extendido.

día no laborable con fines turísticos, que permitirá sumar un nuevo descanso extendido. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María .

. Viernes 25 de diciembre: celebración de Navidad.

Con estas fechas, los trabajadores podrán planificar los próximos períodos de descanso y aprovechar los últimos fin de semana largo del año junto a los días establecidos por el calendario nacional.