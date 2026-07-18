Horóscopo: cómo se encontrarán los signos esta semana según la inteligencia artificial

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La cabeza va a ir a mil, por lo que será importante encontrar espacios para bajar la ansiedad. Caminar, leer o hacer alguna actividad recreativa puede ayudarte a recuperar el equilibrio mental y físico.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La sensibilidad emocional podría sentirse también en el cuerpo. Procurá no somatizar preocupaciones y buscá actividades que te den bienestar. Dormir bien será una de las claves para llegar con energía al fin de semana.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Vas a contar con buena resistencia física, aunque conviene no excederte. Si encontrás un equilibrio entre actividad y descanso, vas a terminar la semana sintiéndote mucho mejor de lo que la empezaste.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Es un buen momento para retomar hábitos saludables o mejorar la rutina diaria. Pequeños cambios en la alimentación o en los horarios pueden tener un impacto positivo. Escuchá las señales que te da tu cuerpo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La salud emocional va a ser tan importante como la física. Rodearte de personas que te transmitan calma y evitar discusiones innecesarias contribuirá a que mantengas un buen nivel de energía.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La semana favorece la recuperación y el fortalecimiento físico. Si venías con alguna molestia menor, podrías empezar a notar mejoras. No ignores la necesidad de hacer pausas cuando el cuerpo las pida.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Necesitás canalizar el exceso de energía a través del movimiento. El ejercicio moderado será un gran aliado, pero sin caer en excesos. También será importante cuidar la hidratación durante toda la semana.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El cansancio acumulado puede pasar factura si seguís postergando el descanso. Organizá mejor los tiempos y no subestimes el valor de una buena noche de sueño. Tu cuerpo te lo va a agradecer.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu bienestar dependerá de mantener una rutina estable. Evitá los cambios bruscos de horarios y tratá de sostener hábitos saludables. Un momento de desconexión tecnológica también puede ayudarte a bajar el estrés.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La semana será ideal para priorizar el autocuidado. Actividades relajantes, buena hidratación y un descanso adecuado te ayudarán a mantener el equilibrio. Prestá atención a las pequeñas señales del cuerpo antes de que se conviertan en molestias.