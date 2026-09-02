Horóscopo: el signo zodiacal que suele ponerse a la defensiva rápidamente

Aunque parece frágil, Cáncer es fuerte, solo que protege sus emociones con intensidad. La astrología asegura que necesita sentirse seguro para no reaccionar impulsivamente. Por eso, dentro de los signos del zodíaco, es uno de los que más valora la contención. El horóscopo insiste en que, cuando se siente comprendido, su defensividad disminuye casi por completo.