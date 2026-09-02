Qué le pasó en el rostro al patinador agredido en el subte B

A pesar de esta limitación visual, Lucas nunca consideró su condición como un obstáculo para su vida. "Yo no tengo ninguna discapacidad y no le voy a sacar el puesto a chicos que sí la tienen", afirmó con total convicción. Si bien podría someterse a costosos y muy invasivos tratamientos láser, prefiere enfocarse en el deporte que ama y en su rutina.