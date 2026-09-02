Qué le pasó en el rostro al patinador agredido en el subte B
Lucas Benítez es el patinador atacado en la línea B de subte. Te contamos cuál es la condición que afecta su rostro y cómo superó las adversidades diarias.
Lucas Benítez es el famoso patinador que fue agredido recientemente mientras realizaba su espectáculo en la línea B de subte. A pesar del incomprensible ataque de un pasajero, el deportista de 35 años continúa demostrando su enorme resiliencia y su talento acrobático, el cual utiliza habitualmente para poder sustentar su exitosa carrera.
Qué afección tiene en el rostro el campeón nacional
El joven atleta nació con un angioma plano, una afección médica causada por la proliferación de pequeños vasos sanguíneos superficiales. Esta condición resulta en una marca de color rojo o violáceo que no se eleva sobre la piel, pero que en su caso particular le reduce la visión en el lado izquierdo.
A pesar de esta limitación visual, Lucas nunca consideró su condición como un obstáculo para su vida. "Yo no tengo ninguna discapacidad y no le voy a sacar el puesto a chicos que sí la tienen", afirmó con total convicción. Si bien podría someterse a costosos y muy invasivos tratamientos láser, prefiere enfocarse en el deporte que ama y en su rutina.
Tal como relató la periodista Micaela Piserchia en su artículo original, el deportista logró cosechar cinco medallas de oro a nivel nacional. Sin embargo, al tratarse de una disciplina amateur en el país, destina las propinas que recauda alegrando a los usuarios del transporte público para costear sus exigentes entrenamientos en la Selección y lograr comprar su equipamiento.
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