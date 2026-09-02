A qué hora llega el tormentón gélido que se llevará el calor de Buenos Aires

El momento más crítico del temporal se vivirá durante la madrugada del jueves 3 de septiembre. A partir de las 02:00, el sistema frontal alcanzará su pico de inestabilidad, registrando ráfagas de viento del suroeste que podrían trepar hasta los 46 km/h. Las precipitaciones se mantendrán de forma constante durante toda la mañana, para luego disiparse lentamente pasado el mediodía.