A qué hora llega el tormentón gélido que se llevará el calor de Buenos Aires
El pronóstico del tiempo anticipa un tormentón que pone fin a las altas temperaturas en Buenos Aires. Conocé cuándo iniciarán las lluvias con descenso térmico.
Tras disfrutar de una jornada casi primaveral con máximas de 22 grados, los habitantes de la Ciudad enfrentarán un abrupto cambio de clima. El avance de un frente frío desatará un tormentón que bajará drásticamente las marcas térmicas, obligando a los vecinos a sacar nuevamente los abrigos más pesados.
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A qué hora empieza el tormentón en la Ciudad
De acuerdo a los datos meteorológicos, el deterioro de las condiciones comenzará durante las últimas horas del miércoles. Hacia las 23:00, se espera que las nubes cubran completamente el cielo porteño, desencadenando precipitaciones con una probabilidad del 80% y dejando un acumulado inicial superior a los 6 milímetros de agua.
El momento más crítico del temporal se vivirá durante la madrugada del jueves 3 de septiembre. A partir de las 02:00, el sistema frontal alcanzará su pico de inestabilidad, registrando ráfagas de viento del suroeste que podrían trepar hasta los 46 km/h. Las precipitaciones se mantendrán de forma constante durante toda la mañana, para luego disiparse lentamente pasado el mediodía.
El drástico impacto del frío para el fin de semana
El paso de la lluvia dejará como saldo un profundo descenso en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se aguarda una jornada soleada pero sumamente fresca, con una mínima de 7 grados y una máxima que apenas rozará los 16.
Sin embargo, el clima verdaderamente polar golpeará con mayor intensidad durante el domingo 6 de septiembre. Para el cierre del fin de semana, los termómetros marcarán apenas 1 grado de mínima durante la madrugada, transformando el calor reciente en un escenario puramente invernal.
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