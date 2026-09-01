Horóscopo: descubrí cuáles son los signos del zodíaco más peligrosos
Según el horóscopo, existen perfiles que pueden actuar con frialdad y sed de venganza si se sienten amenazados. Conocé si el tuyo está en la lista.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos más peligrosos de todo el zodíaco.
Su inteligencia, determinación y control emocional los convierten en personalidades capaces de manipular o actuar con frialdad si perciben amenaza. Estos perfiles no suelen atacar sin motivo, pero cuando lo hacen, dejan huella.
Cuáles son los signos del zodíaco más peligrosos de todos
Acuario
De espíritu libre, amantes de la paz y con ojos soñadores, las del signo Acuario pueden estar ocupadas construyendo su mundo utópico, pero no subestimes su fría determinación cuando se sienten ofendidos. Su instinto de supervivencia está ahí, vivo y palpitante, y cualquier sensación de amenaza a su libertad puede hacerles correr en la dirección opuesta, solo para volver regresar con cañones de venganza, listos para atacar. Pueden enviar balas que destrozan el cristal más duro con las palabras precisas y atravesar tu corazón a la velocidad de la luz.
Tauro
Amante de la paz, el confort y el lujo, Tauro es un signo conocido tanto por su firmeza y por su ingenio y gran terquedad. Pero si se les molesta, no dudarán en canalizar su furia taurina. La intervención divina puede o no salvarte de la ira de un Tauro con el corazón roto, pero consíguele una hamaca en medio de la naturaleza y un buen libro para leer, y quizá te perdone (no lo sabemos con certeza)
Piscis
Con un comportamiento de niña pequeña y ojos tiernos, la inocencia de un Piscis es inspiradora y vigorizante, a menos que se incline hacia el otro lado del río, y vaya en contra corriente, ahí puede que tengas que lidiar con algunas rabietas incontrolables. Deja que sus sentimientos afloren, especialmente si los amas, y sí es absolutamente necesario que salgan a la superficie, solo asegúrate de utilizar alguna estrategia para cubrirte y así lidiar con ese ego oculto, tipo Hulk.
Cáncer
Si te metes con un canceriano, aparecerá una Harley Quinn disfrazada de niña buena. Pueden ser amorosos, cariñosos, atentos, amables y gentiles, pero también vengativos y emocionalmente erráticos y no paran de expresarse hasta que te disculpas. Lo que ocurre es que no tienen mala intención; simplemente tienen un niño interior muy arraigado que busca validación y aprobación. Criaturas del confort y la seguridad, son igualmente obstinadas y amantes de la libertad. Dales lo que necesitan y todo irá bien; si no, prepárate para que se desate la ira del cosmos.
Capricornio
Los Capricornios quieren ser ganadores a toda costa. La otra cara de la moneda es que puede que no sepan cuándo parar. Casi como un hámster en una rueda que sigue implacablemente el ritmo de la vida, un Capricornio puede olvidarse de mirar a los lados para así rodearse de gente querida, en la persecución de sus objetivos. ¿Cuál es el resultado? Sentirse solo o, en su afán por escapar de la soledad, volverse despiadado, más despiadado, e incluso impulsado únicamente por lo material, olvidando que la vida no es una carrera ni una competición.
Géminis
El signo dual del zodíaco, tan adaptables, tan gentiles, pero también pueden ser sigilosos, rápidos, inseguras y poco fiables. Todo es de color de rosa para ellos hasta que deja de serlo y, cuando llegues a ese punto, prepárate para que te quiten su apoyo antes de que te hayas dado cuenta de que te viene una verdadera tormenta de emociones.
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