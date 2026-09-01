Horóscopo: descubrí cuáles son los signos del zodíaco más peligrosos

Cáncer

Si te metes con un canceriano, aparecerá una Harley Quinn disfrazada de niña buena. Pueden ser amorosos, cariñosos, atentos, amables y gentiles, pero también vengativos y emocionalmente erráticos y no paran de expresarse hasta que te disculpas. Lo que ocurre es que no tienen mala intención; simplemente tienen un niño interior muy arraigado que busca validación y aprobación. Criaturas del confort y la seguridad, son igualmente obstinadas y amantes de la libertad. Dales lo que necesitan y todo irá bien; si no, prepárate para que se desate la ira del cosmos.

Capricornio

Los Capricornios quieren ser ganadores a toda costa. La otra cara de la moneda es que puede que no sepan cuándo parar. Casi como un hámster en una rueda que sigue implacablemente el ritmo de la vida, un Capricornio puede olvidarse de mirar a los lados para así rodearse de gente querida, en la persecución de sus objetivos. ¿Cuál es el resultado? Sentirse solo o, en su afán por escapar de la soledad, volverse despiadado, más despiadado, e incluso impulsado únicamente por lo material, olvidando que la vida no es una carrera ni una competición.

Géminis

El signo dual del zodíaco, tan adaptables, tan gentiles, pero también pueden ser sigilosos, rápidos, inseguras y poco fiables. Todo es de color de rosa para ellos hasta que deja de serlo y, cuando llegues a ese punto, prepárate para que te quiten su apoyo antes de que te hayas dado cuenta de que te viene una verdadera tormenta de emociones.