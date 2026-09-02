El Gobierno lanzó un plan de acción para el abordaje integral de la salud mental y la prevención del suicidio
En el marco de la primera Mesa interministerial de Salud Mental, las carteras de Capital Humano, Salud y Seguridad delinearon un plan de acción coordinado.
Con el propósito de robustecer el alcance de las políticas preventivas y optimizar la construcción de datos epidemiológicos, autoridades de los ministerios de Capital Humano, de Salud y de Seguridad de la Nación llevaron a cabo la primera Mesa interministerial de Salud Mental.
El cónclave sirvió para articular un cronograma de acciones federales enfocado en la prevención de la conducta suicida, el bienestar emocional y el fortalecimiento de la asistencia temprana en distintos sectores de la comunidad.
Durante el encuentro —encabezado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva— se oficializaron los ejes centrales de un abordaje interministerial que ya registra avances concretos en materia de articulación institucional y control de datos.
Educación emocional adolescente y vigilancia sanitaria
Por parte del Ministerio de Capital Humano, se presentó la Estrategia Federal en Adolescencia, diseñada en conjunto con la cartera sanitaria para mejorar la identificación temprana y el acompañamiento de problemáticas de desarrollo emocional en las escuelas. Su implementación inicial abarcará a las provincias de Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.
Asimismo, se difundió un documento con recomendaciones para el abordaje de la conducta suicida en el ámbito universitario, el cual será presentado este mes en un congreso de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (AFACIMERA).
En paralelo, la cartera sanitaria exhibió los progresos logrados en la vigilancia de intentos de suicidio a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), destacando que durante tres de los primeros seis meses de 2026 todas las jurisdicciones del país notificaron sus registros, alcanzando además un récord de 246 establecimientos activos en el circuito de reporte.
Capacitación para fuerzas de seguridad y prevención de consumos problemáticos
En sintonía con el Convenio Marco firmado el año pasado entre Salud y Seguridad, se detalló la marcha del Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental, orientado a capacitar al personal de las Fuerzas Federales y provinciales en la detección de indicadores de riesgo y cambios conductuales en compañeros.
El esquema también contempla talleres específicos sobre consumos problemáticos, incluyendo adicciones a sustancias, alcohol, juego digital y apuestas online.
Finalmente, el Ministerio de Seguridad expuso los protocolos implementados para el control preventivo de sustancias —asesorados por la SEDRONAR— y el funcionamiento del Dispositivo de Uso Racional de la Fuerza, destinado a mitigar el estrés postraumático y la ansiedad en efectivos expuestos a situaciones críticas de violencia.
De la reunión también participaron destacados funcionarios de las tres carteras, entre ellos los secretarios Saúl Flores y Martín Siracusa, y los subsecretarios Arnoldo Scherrer Vivas, junto a directores nacionales de las áreas técnicas involucradas.
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