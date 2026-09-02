El Gobierno lanzó un plan de acción para el abordaje integral de la salud mental y la prevención del suicidio

En paralelo, la cartera sanitaria exhibió los progresos logrados en la vigilancia de intentos de suicidio a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), destacando que durante tres de los primeros seis meses de 2026 todas las jurisdicciones del país notificaron sus registros, alcanzando además un récord de 246 establecimientos activos en el circuito de reporte.

Capacitación para fuerzas de seguridad y prevención de consumos problemáticos

En sintonía con el Convenio Marco firmado el año pasado entre Salud y Seguridad, se detalló la marcha del Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental, orientado a capacitar al personal de las Fuerzas Federales y provinciales en la detección de indicadores de riesgo y cambios conductuales en compañeros.

El esquema también contempla talleres específicos sobre consumos problemáticos, incluyendo adicciones a sustancias, alcohol, juego digital y apuestas online.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad expuso los protocolos implementados para el control preventivo de sustancias —asesorados por la SEDRONAR— y el funcionamiento del Dispositivo de Uso Racional de la Fuerza, destinado a mitigar el estrés postraumático y la ansiedad en efectivos expuestos a situaciones críticas de violencia.

De la reunión también participaron destacados funcionarios de las tres carteras, entre ellos los secretarios Saúl Flores y Martín Siracusa, y los subsecretarios Arnoldo Scherrer Vivas, junto a directores nacionales de las áreas técnicas involucradas.