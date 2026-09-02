Lomas de Zamora: cayó "Cara de bebé", acusado de matar a golpes a un comerciante

Felice tras su arresto. Los vecinos de Remedios de Escalada lo defendieron a piedrazos.

Según Infobae, “Cara de Bebé” cayó en Remedios de Escalada. Tras el crimen, descubrieron los investigadores, había dejado su domicilio en Gerli y cerrado sus redes sociales. Sin embargo, las billeteras virtuales del acusado podrían ser una pista. Parecía que había cerrado todas también, no tenía ninguna activa. Sin embargo, quedaba una, y la empleaba a su nombre. La División Homicidios encontró sus movimientos, pagos chicos.

A quienes Felice les pagaba se convirtió en la pistan siguiente. Los receptores de su plata eran varios jóvenes de la zona de Villa General Balcarce en Remedios de Escalada. Al contrario de “Cara de Bebé”, estos jóvenes, sus amigos, sí usaban sus redes sociales. Posteaban stories en Instagram; la Federal comenzó a monitorearlas.

Allí, vieron cómo el prófugo por el crimen de Espínola posaba con sus amigos. Los murales que se veían en las imágenes dieron las coordenadas. Tras montar una vigilancia, lo encontraron en la calle San Salvador al 3000.

Cuando la policía lo fue a buscar, Felice comenzó a correr tras escuchar el grito de “alto, policía”. Los detectives lo alcanzaron una cuadra y media después. Varias personas del barrio salieron en su defensa; atacaron a la Federal a piedrazos. La Bonaerense fue llamada para intervenir en el tumulto.