Horóscopo de hoy para Aries, Escorpio, Leo y los 12 signos: tu suerte este domingo 4 de enero
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este domingo 4 de enero de 2026 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
Hoy es un día para bajar las revoluciones. La Luna se encuentra en una posición que favorece la introspección y el cuidado de los detalles. Es el momento perfecto para reflexionar sobre lo que ha sucedido en estos primeros días del año. No es un día para grandes lanzamientos, sino para la gratitud y la preparación interna.
La influencia de Capricornio nos sigue pidiendo orden, pero hoy ese orden es más hacia adentro: organizar nuestras emociones, nuestro espacio personal y prepararnos mentalmente para la primera semana completa de trabajo que comienza mañana.
Horóscopo del domingo 4 de enero
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy el cuerpo te pide descanso. Has empezado el año a mil por hora y este domingo es vital para recuperar energías. Un paseo tranquilo o una tarde de lectura te ayudarán a evitar el agotamiento mañana.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Día ideal para conectar con la naturaleza o disfrutar de una buena comida. Sentirás una armonía especial con tu entorno. Es un buen momento para charlar con amigos sobre tus metas a largo plazo.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente no para, pero hoy deberías enfocarla en temas espirituales o psicológicos. Es un buen día para escribir un diario o meditar. Podrías tener un sueño revelador sobre cómo resolver un problema financiero.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El domingo se centra en las relaciones uno a uno. Ya sea con tu pareja o un amigo muy cercano, disfrutarás de conversaciones honestas y reconfortantes. Te sentirás muy querido y valorado.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Sentirás la necesidad de dejar todo listo para el lunes. Organizar tu ropa, tu comida o tu agenda te dará una sensación de control que te calmará. No te excedas con las tareas; deja espacio para el ocio.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
¡Día de disfrute total! La energía lunar favorece el romance y la expresión personal. Si tienes un hobby artístico, dedícale tiempo hoy. Tu corazón se siente ligero y optimista.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tu refugio es tu hogar. Hoy podrías sentirte un poco más nostálgico de lo habitual. Aprovecha para ordenar fotos, llamar a tus padres o simplemente disfrutar de la paz de tu habitación.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Día excelente para el intercambio de ideas. Podrías recibir una invitación inesperada para un café o una salida corta. Tu curiosidad está activa y aprenderás algo valioso de una conversación casual.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Hoy te sentirás más consciente de tus necesidades materiales. Es un buen domingo para planificar tus compras de la semana o revisar tus ahorros. Te dará seguridad saber exactamente dónde estás parado.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La Luna en tu signo (o pasando cerca) te hace sentir más sensible pero también más magnético. Es un día para mimarte: un baño largo, tu ropa favorita o un gusto personal. El mundo gira a tu alrededor hoy.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Día de retiro y silencio. Necesitas procesar mucha información que ha llegado en estos días. No te sientas culpable por apagar el teléfono un par de horas; tu salud mental lo agradecerá.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Te sentirás muy conectado con tus ideales y tus amigos. Es un gran día para participar en actividades grupales o planificar un evento solidario. Sentir que formas parte de algo más grande te dará mucha paz.
