Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2409 del domingo 4 de enero
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2409 del Telekino, del domingo 4 de enero de 2026 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 4 de enero
- Tradicional: 16 - 20 - 23 - 05 - 18 - 21 - 07 - 09 - 13 - 25 - 22 - 08 - 17 - 01 - 11
- Ganador con 15 aciertos: Vacante
- 28 ganadores con 14 aciertos: $370.856 cada uno
- 788 ganadores con 13 aciertos: $ 39.776 cada uno.
- 8.527 ganadores con 12 aciertos: $ 12.606 cada uno.
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del 4 de enero
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 10 - 06 - 09 - 11 - 22 - 04 - 23 - 16 - 08 - 01 - 14 - 12 - 24 - 19 - 18
- 28 ganadores: $ 137.354 cada uno.
