Piden la inmediata extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad

El planteo judicial cobra nueva relevancia tras la difusión de información atribuida a la fiscal general de Estados Unidos y a diversos medios internacionales, según la cual Maduro habría sido detenido y trasladado a ese país para ser juzgado por conspiración para cometer delitos de narcotráfico y terrorismo, en una causa que tramita en el Distrito Sur de Nueva York.

Ante ese escenario, los querellantes reclamaron que el juez argentino Sebastián Ramos active de inmediato el pedido de extradición, a través de la Cancillería, en los términos de la ley de cooperación jurídica internacional. “Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso”, señalaron en el escrito .

El objetivo, subrayaron los querellantes, es que el imputado “rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano” y que se garantice el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley