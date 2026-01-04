Cambió el pronóstico y el regreso de las lluvias en Buenos Aires tiene nueva fecha: cuándo se larga fuerte
Los pronosticadores del clima ya prevén una anticipada vuelta de las lluvias al AMBA. Cómo sigue el tiempo y las temperaturas.
El inicio del año parece estar signado por las buenas condiciones del clima y las temperaturas más templadas, lejos del calor agobiante que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el cierre del 2025; pero sorpresivamente cambió el pronóstico de los servicios meteorológicos y asoma una pronta fecha para que regresen las lluvias.
Por un lado, el fin de semana en la Ciudad y alrededores cerró con clima casi ideal: cielo algo nublado y marcas térmicas que rondaron entre 10 grados de mínima y 24 de máxima, sintiéndose el fresco en las primeras horas.
Para el inicio de la nueva semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un lunes con cielo despejado durante toda la jornada y una tendencia similar, con temperaturas de entre 14 y 28 grados.
Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; junto a marcas térmicas que oscilarán entre 18 grados de mínima y 31 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El pronóstico extendido del SMN no prevé precipitaciones para los próximos días, por lo que el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 20 grados y una máxima que treparía hasta los 29.
Sin embargo, cambió el pronóstico en Meteored. El sitio especializado sí marca al miércoles 7 de enero como la fecha en que regresarían las precipitaciones, ya que tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" para la madrugada, subiendo hasta 60% para horas de la tarde, más precisamente entre las 14 y las 17 horas.
Para el organismo nacional, la semana continuaría con buenas condiciones, con un jueves que se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; junto con temperaturas de entre 16 y 26 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo entre mayormente nublado y nublado; con una mínima de 18 grados y una máxima de 26, de acuerdo con el SMN.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario