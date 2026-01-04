Cambió el pronóstico y el regreso de las lluvias en Buenos Aires tiene nueva fecha: cuándo se larga fuerte

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El pronóstico extendido del SMN no prevé precipitaciones para los próximos días, por lo que el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 20 grados y una máxima que treparía hasta los 29.

Sin embargo, cambió el pronóstico en Meteored. El sitio especializado sí marca al miércoles 7 de enero como la fecha en que regresarían las precipitaciones, ya que tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" para la madrugada, subiendo hasta 60% para horas de la tarde, más precisamente entre las 14 y las 17 horas.

meteored (13) Lluvias en Buenos Aires para el miércoles, según Meteored.

Para el organismo nacional, la semana continuaría con buenas condiciones, con un jueves que se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; junto con temperaturas de entre 16 y 26 grados.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo entre mayormente nublado y nublado; con una mínima de 18 grados y una máxima de 26, de acuerdo con el SMN.