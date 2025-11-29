Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este sábado 29 de noviembre

El sábado 29 de diciembre tiene una vibración de búsqueda de armonía y equilibrio. Es un día excelente para competencias deportivas, ejercicio físico y cualquier actividad que requiera estudio o análisis. La energía te invita a desacelerar, a compartir tus sueños con quienes amas y a tomar decisiones con confianza y visión de futuro.