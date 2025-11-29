MinutoUno

Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este sábado 29 de noviembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.

El horóscopo diario lo seguís siempre en minutouno.com.
Horóscopo en MinutoUno.com

Conocé las predicciones del horóscopo de este sábado 29 de noviembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

El sábado 29 de diciembre tiene una vibración de búsqueda de armonía y equilibrio. Es un día excelente para competencias deportivas, ejercicio físico y cualquier actividad que requiera estudio o análisis. La energía te invita a desacelerar, a compartir tus sueños con quienes amas y a tomar decisiones con confianza y visión de futuro.

Palabras clave del día: Equilibrio, sabiduría, recarga de energía.

Horóscopo del sábado 29 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Predicción: Podrías enfrentar un día un tanto confuso. Es mejor que te concentres en terminar asuntos pendientes de trabajo y no le prestes atención a distracciones o discusiones que buscan mermar tu autoridad.
  • Consejo: No postergues conversaciones importantes. Conéctate con tu interior para ver si una relación te conviene.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Predicción: Excelente día para trámites, pequeñas inversiones y asuntos laborales, especialmente si trabajas de forma independiente. Las crisis en pareja se resuelven, llevando a pactos que renuevan la relación.
  • Consejo: Una celebración familiar (posiblemente a la distancia) te traerá gratos momentos.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

  • Predicción: Con Venus influenciando tus uniones, serás consecuente con tus sentimientos y dirás en voz alta lo que piensas. Te sentirás cómodo entre colegas y podrás cerrar tratos favorables que antes habías postergado.
  • Consejo: La sinceridad es tu mejor aliada hoy.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

  • Predicción: Podrías enfrentar desencuentros con seres queridos que te harán sentir que ninguna muestra de afecto es suficiente para contenerlos. Sé tú mismo en libertad.
  • Consejo: Sé realista con los proyectos inmediatos; no apuestes por cosas sin bases sólidas.

Leo (23 de julio – 23 de agosto)

  • Predicción: Estarás muy pendiente de un sentimiento que regresa o de una persona del pasado. Tu creatividad está aumentada, dándote un rédito exponencial en tu área laboral.
  • Consejo: No pienses qué deberías sentir, simplemente siéntelo. Lo ideal es amigarse consigo mismo y con el amor.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

  • Predicción: Tienes el camino despejado para tomar decisiones, iniciativas o llevar a cabo cambios importantes. Es un día muy fecundo y rico en realizaciones, que te trae pequeñas ilusiones concretadas.
  • Consejo: Aprovecha esta jornada para recargar energías y confirmar que tu destino avanza hacia mejor.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Predicción: La Luna en tu signo favorece tu búsqueda de armonía y belleza. La energía te impulsa a realizar alguna actividad difícil que te proponías lograr, especialmente si está relacionada con el ejercicio físico o competencias.
  • Consejo: Tómate el tiempo necesario para inspirarte y compartir tus sueños con quienes amas.

Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre)

  • Predicción: Tu intuición está más afinada que nunca. Es un día ideal para soltar viejas preocupaciones y enfocarte en lo que realmente importa.
  • Consejo: Confía en tu poder de transformación y tómate el tiempo que necesitas para renovar tu energía desde adentro.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Predicción: Tu espíritu libre y visión optimista te guiarán hacia el éxito. Tienes una loca carrera sentimental en la que tienes todas las de ganar.
  • Consejo: Aprovecha el instante y lleva toda tu pasión al extremo. Ignora promesas que el otro no podrá cumplir.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

  • Predicción: Estás en un momento ideal para tomar decisiones e iniciativas. Tu tranquilidad y calma te ayudan a ver el panorama con sabiduría.
  • Consejo: Escucha tu intuición y confía en el proceso. Cada paso cuenta para construir el camino que deseas.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

  • Predicción: Es un día perfecto para trabajar en equipo, colaborar en proyectos o simplemente disfrutar de la compañía de tus amigos. Las interacciones te inspiran y te dan fuerzas.
  • Consejo: Si has estado sintiendo la necesidad de un cambio, aprovecha la jornada para tomar decisiones con confianza y visión de futuro.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

  • Predicción: Es favorable que no te apresures a tomar ninguna decisión. Analiza muy bien el contexto antes de actuar, especialmente en asuntos de dinero. Cuidado con falsos amores o traiciones.
  • Consejo: Cuenta con tu fuerza interior para llevar por delante cualquier problema. Visualiza tu éxito y actúa con determinación.

