Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este sábado 4 de octubre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este sábado 4 de octubre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
El sábado 4 de octubre trae una energía que favorece la conexión emocional y la vida familiar. Es un día excelente para nutrir los vínculos (Cáncer, Libra, Tauro) y apoyarse en la intuición y la creatividad (Aries, Escorpio).
Los signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) están impulsados a la acción social y la expresión auténtica. La clave para la mayoría de los signos será encontrar el equilibrio entre la vida interior y exterior, y no temer a las conversaciones profundas o a los replanteamientos personales.
Horóscopo del sábado 4 de octubre de 2025
Aries (21 de marzo - 20 de abril)
Contarás con una imaginación creativa que debes aprovechar en tus planes de fin de semana. Es importante que escuches a tu voz interna y hagas caso a la intuición, ya que te orientarán a la dirección correcta. Disfruta de actividades sociales con amistades y de la vitalidad que te da el ejercicio.
Tauro (21 de abril - 20 de mayo)
Es un momento ideal para disfrutar de tu vocación y lo que te apasiona en la vida. En el amor, disfrutarás de momentos felices con tu pareja y lograrán un completo entendimiento. Tu enfoque está en la estabilidad, así que confía en los procesos y no te aferres a la rigidez.
Géminis (21 de mayo - 21 de junio)
Ciertas revelaciones te indicarán cómo debes moverte en el futuro cercano. Es posible que te sientas tentado a posponer obligaciones, pero una mejor administración de tu tiempo te evitará complicaciones. En el amor, no dejes que el miedo a la soledad te mantenga en una relación que no te llena.
Cáncer (22 de junio - 22 de julio)
Hoy podrían surgir algunos imprevistos familiares, pero también será un excelente día para dedicarlo a la familia o la pareja. Considera hacer un viaje de fin de semana o planear una velada apasionada en casa. Te sentirás más en paz contigo mismo y con quienes te rodean.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Podrías iniciar el día con el pie equivocado, lo que te causará mal carácter o intolerancia. Evita que una riña pasajera se convierta en causa de discordia permanente con tu pareja. Procura tomar las cosas con calma y usar tu talento para liderar e inspirar, recordando la importancia de ceder.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Encontrarás el valor para replantearte ciertas características personales que has querido cambiar. Buscarás el confort de tu hogar, enfocándote en lo que te da paz mental. Evita que la pareja se vea afectada por actitudes negativas de su entorno familiar; no te dejes influenciar por ellos.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Este será un día especial para dedicar a la familia o a las personas que más amas. Podrás expresar tus emociones de forma adecuada y disfrutar de las relaciones sociales. Es un buen momento para hacer un viaje corto o reafirmar consensos con tus seres queridos.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Tu intuición se mantendrá especialmente afinada; confía en lo que percibes, sobre todo en el área de tus recursos y finanzas. Es el momento de tomar decisiones definitivas o afrontar problemas espinosos que habías evadido. La voluntad te conectará con lo que más deseas.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Es un mes para rearmarte y recapacitar sobre tus verdaderos deseos. La influencia del optimismo te impulsará a tomar acción y avanzar. Tu vida social cobrará protagonismo y te dará muchas alegrías. Aprovecha tu magnetismo y tu optimismo para lograr tus metas.
Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)
Podrías sentir que tienes que sacrificarte o esforzarte en asuntos del hogar o bienestar. Tendrás finales positivos en tus asuntos si has estado haciendo las cosas bien. Sentirás que logras equilibrio y armonía después de un gran cambio. No caigas en rigideces que limiten tu avance.
Acuario (21 de enero - 19 de febrero)
Te sentirás receptivo e intuitivo, lo que te brindará grandes posibilidades, sobre todo en el amor. Tendrás la capacidad de darte cuenta de lo negativo para poder transformarlo. No temas a la intensidad emocional ni a los cambios que surjan; abrázalos como parte de tu crecimiento.
Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)
Te sentirás en calma, en tu centro, aunque no todo esté resuelto, lo cual te dará mucha fuerza. Es un buen momento para prácticas espirituales o actividades artísticas. Viejos descuidos saldrán a relucir en la pareja; es hora de plantear temas pendientes y abrir la discusión con diálogo y atención.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario