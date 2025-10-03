Pequeño J rechazó la extradición voluntaria: por ahora, seguirá detenido en Perú

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Además, justificó la negativa a la extradición voluntaria con la idea de “esperar que la situación se enfríe” para que pueda desarrollarse una investigación “objetiva y ajustada a derecho”. En este escenario, la audiencia pasó a un cuarto intermedio antes de que el juez defina si dicta la prisión preventiva por el período solicitado por la Fiscalía o si concede una alternativa de “libertad restringida” con permisos laborales, como pidió la defensa.

Mientras tanto, en la Argentina se mantiene la expectativa por la resolución de la Justicia peruana, ya que se trata de un caso que generó conmoción social y que puso en debate la violencia de género y la respuesta estatal frente a crímenes de tal magnitud.