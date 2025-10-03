José Luis Espert, cada vez más complicado: viralizan video tomando sol en la casa del narco Fred Machado

Y hablando de domicilio y de la capital de Río Negro, ahora se conocieron imágenes que complican todavía más a Espert: ¿tomando sol en la pileta de la mansión que Machado tiene en esa ciudad, justamente donde ahora cumple arresto domiciliario?

Sí: este viernes se conoció un video que muestra al diputado libertario solazándose en la propiedad del procesado por presunto narcotráfico en los Estados Unidos, entre otros delitos por los que ya fue condenada su socia.

“Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri”, declara en 2019 un relajado Espert mientras, en medio de risas socarronas, el propio Machado lo graba para la posteridad, complicando todavía más su situación política y, eventualmente, judicial.

espert en la pileta de fred machado