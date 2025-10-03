Qué reveló la autopsia realizada al cuerpo de Morena Verdi, una de las tres víctimas en Florencio Varela
Una de las dos jóvenes de 20 años asesinadas en Florencio Varela, junto a la adolescente de 15, fue torturada y asesinada con una ferocidad inusitada.
En las últimas horas trascendieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Morena Verdi, una de las tres mujeres asesinadas en Florencio Varela, junto a Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, revelando la crueldad, ferocidad y ensañamiento con que actuaron los femicidas.
El informe forense revela que el cuerpo de la joven presentaba signos de haber sido torturada: ataduras boca y cuello, en tobillos y muñecas, golpes múltiples y graves lesiones infringidas mientras se encontraba con vida.
Según trascendió, Morena tenía los tobillos atados con un cordón de zapatilla, lo que sugiere que fue inmovilizada antes del asesinato; tenía cinta plástica en las muñecas y en la boca, utilizada para reducirla e impedir que pidiera ayuda; una bolsa plástica en la cabeza, colocada mientras aún estaba con vida, y en el cuello se detectó un lazo de tela, que podría haber sido empleado para asfixiarla o mantenerla inmovilizada.
El examen necrológico determinó que presentaba fracturas en un brazo, en una de las clavículas, una dislocación de fémur y un trauma cervical, este último compatible con fractura de columna. “Muchas de las lesiones fueron vitales, es decir, se produjeron mientras la víctima aún estaba con vida”, advirtieron los especialistas.
Pero el cuerpo también presentaba golpes post mortem, un evidente signo del ensañamiento con que actuaron sus torturadores y victimarios, lo que refuerza la hipótesis de homicidio calificado con alevosía y violencia de género.
Por otro lado, se supo que la Fiscalía ordenó la realización de análisis histopatológicos y pruebas de laboratorio vinculadas a la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) para determinar si hubo abuso sexual previo al homicidio. También se dispuso la evaluación de posibles lesiones vinculadas a violencia de género, dado el contexto del crimen.
De qué falleció la adolescente Lara Gutiérrez
Como se informó, el jueves último se conocieron también los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena y Brenda (ambas de 20 años) en Florencio Varela.
De acuerdo a la necropsia que se llevó a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, de Temperley, indicó que la menor de las tres víctimas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.
El informe sostiene que la causa del deceso fue un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha; es decir que sufrió una pérdida masiva de sangre, causando que el corazón no pudo bombear suficiente sangre y oxígeno al cuerpo.
En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.
A su vez, la necropsia indicó que algunas partes del cuerpo mostraban livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, sin que hubiera presencia de fauna cadavérica.
