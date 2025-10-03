Qué reveló la autopsia realizada al cuerpo de Morena Verdi, una de las tres víctimas en Florencio Varela

Por otro lado, se supo que la Fiscalía ordenó la realización de análisis histopatológicos y pruebas de laboratorio vinculadas a la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) para determinar si hubo abuso sexual previo al homicidio. También se dispuso la evaluación de posibles lesiones vinculadas a violencia de género, dado el contexto del crimen.

De qué falleció la adolescente Lara Gutiérrez

Como se informó, el jueves último se conocieron también los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena y Brenda (ambas de 20 años) en Florencio Varela.

De acuerdo a la necropsia que se llevó a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, de Temperley, indicó que la menor de las tres víctimas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso fue un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha; es decir que sufrió una pérdida masiva de sangre, causando que el corazón no pudo bombear suficiente sangre y oxígeno al cuerpo.

En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

A su vez, la necropsia indicó que algunas partes del cuerpo mostraban livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, sin que hubiera presencia de fauna cadavérica.