Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 26 de septiembre
El viernes, 26 de septiembre, se presenta como un día lleno de oportunidades para la acción y la sanación. Es un momento para dejar atrás lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas posibilidades, especialmente en el ámbito laboral y personal.
La energía del día favorece la intuición y la creatividad, así que confía en tus corazonadas para tomar decisiones importantes. Este es un día para brillar, celebrar los logros y poner orden tanto en tu espacio físico como en tus pensamientos.
Horóscopo del viernes 26 de septiembre de 2025
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Este viernes te sentirás lleno de liderazgo y confianza. Es un excelente día para tomar la iniciativa y poner en marcha un proyecto. Tu capacidad para influir en los demás estará en su punto más alto, lo que te permitirá alcanzar tus metas. Sin embargo, no olvides la humildad. Reconoce el valor de tu equipo y mantén los pies en la tierra. Un pago inesperado podría llegar, ayudándote a saldar deudas.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Hoy, la energía te invita a atreverte a ser diferente. No temas salir de tu zona de confort, ya que el éxito llegará cuando te atrevas a innovar. Es un buen día para resolver asuntos pendientes y cerrar ciclos que te estaban frenando. En el amor, la flexibilidad será clave para mantener la armonía.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Es un momento crucial para tomar decisiones que te hagan feliz. Las dudas se disipan y es hora de elegir el camino que te permita crecer. Si tienes proyectos a medias, la disciplina te ayudará a terminarlos con éxito. En el ámbito personal, es importante que evites el chisme para mantener relaciones saludables.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Hoy es un día para proteger tu energía. Rodéate de personas que te aporten paz y aléjate de quienes te generen envidia o estrés. Confía en tu intuición para discernir en quién puedes confiar. En el trabajo, es posible que se presenten oportunidades de viaje o de mudanza que te traigan grandes beneficios.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Tu fuerza y poder personal están en su máximo esplendor. Este viernes, todo lo que te propongas se dará. No tengas miedo a los cambios ni al "qué dirán", ya que tu determinación te llevará a un gran crecimiento económico. Los astros te animan a buscar nuevos rumbos y a brillar con confianza.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Este es un día muy afortunado para ti. La abundancia llega a manos llenas, y podrías recibir dinero de forma inesperada. La Rueda de la Fortuna te trae regalos y felicidad. Es un día ideal para celebrar tu cumpleaños, planear un viaje corto o disfrutar de la compañía de tus seres queridos.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
La justicia kármica se manifiesta en tu vida. Hoy verás cómo el universo te devuelve todo el bien que has sembrado. Tus propósitos se cumplirán y te sentirás lleno de felicidad. Sin embargo, mantente alerta ante las energías negativas y las envidias de quienes no te desean el bien. Tu brillo atraerá la atención.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Hoy es un día ideal para limpiar tu energía y alejarte de personas tóxicas que te impiden avanzar. Los astros sugieren que un viaje podría ser clave para tu felicidad, tranquilidad y un nuevo comienzo. Confía en tu intuición para tomar decisiones financieras y laborales importantes.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Tu amor por la libertad será la clave de tu día. Las decisiones que tomes hoy serán muy importantes y no tendrán vuelta atrás, así que piensa bien antes de actuar. La disciplina te ayudará a que todos tus proyectos se cumplan. Es un buen momento para establecer límites y dedicar tiempo al ejercicio.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
La confianza en ti mismo será tu mayor fortaleza hoy. No dudes en ningún momento de tu capacidad para alcanzar el éxito. Se vislumbran triunfos y decisiones firmes en el ámbito profesional. En el amor, mantente firme y evita volver con amores del pasado que te buscan.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Tus deseos de ser grande están alineados con los astros. Hoy, los arcángeles te protegerán y te apoyarán en todas tus decisiones. Sin embargo, es crucial que seas discreto y no hables de tus planes. Trabajar en silencio te dará la ventaja que necesitas para triunfar.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Es un día para la sanación energética. Para estar mejor, necesitas alinear tus pensamientos con lo espiritual. Medita, camina, habla con Dios y vive de forma más consciente. Evita los pensamientos negativos que no te llevan a ningún lado y busca un propósito en tu vida para encontrar la felicidad.
