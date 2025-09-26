Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 26 de septiembre

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy, la energía te invita a atreverte a ser diferente. No temas salir de tu zona de confort, ya que el éxito llegará cuando te atrevas a innovar. Es un buen día para resolver asuntos pendientes y cerrar ciclos que te estaban frenando. En el amor, la flexibilidad será clave para mantener la armonía.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Es un momento crucial para tomar decisiones que te hagan feliz. Las dudas se disipan y es hora de elegir el camino que te permita crecer. Si tienes proyectos a medias, la disciplina te ayudará a terminarlos con éxito. En el ámbito personal, es importante que evites el chisme para mantener relaciones saludables.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy es un día para proteger tu energía. Rodéate de personas que te aporten paz y aléjate de quienes te generen envidia o estrés. Confía en tu intuición para discernir en quién puedes confiar. En el trabajo, es posible que se presenten oportunidades de viaje o de mudanza que te traigan grandes beneficios.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu fuerza y poder personal están en su máximo esplendor. Este viernes, todo lo que te propongas se dará. No tengas miedo a los cambios ni al "qué dirán", ya que tu determinación te llevará a un gran crecimiento económico. Los astros te animan a buscar nuevos rumbos y a brillar con confianza.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Este es un día muy afortunado para ti. La abundancia llega a manos llenas, y podrías recibir dinero de forma inesperada. La Rueda de la Fortuna te trae regalos y felicidad. Es un día ideal para celebrar tu cumpleaños, planear un viaje corto o disfrutar de la compañía de tus seres queridos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La justicia kármica se manifiesta en tu vida. Hoy verás cómo el universo te devuelve todo el bien que has sembrado. Tus propósitos se cumplirán y te sentirás lleno de felicidad. Sin embargo, mantente alerta ante las energías negativas y las envidias de quienes no te desean el bien. Tu brillo atraerá la atención.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy es un día ideal para limpiar tu energía y alejarte de personas tóxicas que te impiden avanzar. Los astros sugieren que un viaje podría ser clave para tu felicidad, tranquilidad y un nuevo comienzo. Confía en tu intuición para tomar decisiones financieras y laborales importantes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu amor por la libertad será la clave de tu día. Las decisiones que tomes hoy serán muy importantes y no tendrán vuelta atrás, así que piensa bien antes de actuar. La disciplina te ayudará a que todos tus proyectos se cumplan. Es un buen momento para establecer límites y dedicar tiempo al ejercicio.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La confianza en ti mismo será tu mayor fortaleza hoy. No dudes en ningún momento de tu capacidad para alcanzar el éxito. Se vislumbran triunfos y decisiones firmes en el ámbito profesional. En el amor, mantente firme y evita volver con amores del pasado que te buscan.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tus deseos de ser grande están alineados con los astros. Hoy, los arcángeles te protegerán y te apoyarán en todas tus decisiones. Sin embargo, es crucial que seas discreto y no hables de tus planes. Trabajar en silencio te dará la ventaja que necesitas para triunfar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Es un día para la sanación energética. Para estar mejor, necesitas alinear tus pensamientos con lo espiritual. Medita, camina, habla con Dios y vive de forma más consciente. Evita los pensamientos negativos que no te llevan a ningún lado y busca un propósito en tu vida para encontrar la felicidad.