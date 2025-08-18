Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 18 de agosto

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Es un día para planificar a largo plazo. La Luna en Capricornio te invita a pensar en tu futuro financiero y a organizar tus metas profesionales. En lo personal, valorá la estabilidad que te rodea. La comunicación con tus seres queridos será clave para mantener la armonía.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará activa y curiosa, ideal para resolver problemas y buscar soluciones creativas. Es un buen momento para aprender algo nuevo o para retomar un proyecto que habías dejado pendiente. No te dejes llevar por la ansiedad y mantené la calma.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las energías del día te invitan a enfocarte en tus relaciones, tanto personales como profesionales. La empatía será tu mejor herramienta para resolver conflictos y fortalecer vínculos. Es un buen momento para un reencuentro con un amigo o familiar que hace mucho no ves.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu liderazgo se destacará en el trabajo. La ambición de la Luna en Capricornio te impulsará a tomar la iniciativa y a brillar en tu carrera. Es un día para mostrar tu talento, pero escuchá a tus colegas para lograr mejores resultados.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La productividad será tu fuerte hoy. La energía del día te ayudará a organizar tus tareas y a ser más eficiente. Es un excelente momento para poner en orden tus finanzas y para enfocarte en tus proyectos personales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Busca el equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar. La energía de la semana te invita a poner límites y a priorizar tu salud mental. En tus relaciones, la diplomacia será clave para evitar conflictos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tendrás la determinación necesaria para superar cualquier obstáculo que se presente. Es un día ideal para la introspección y para sanar viejas heridas. No te guardes lo que sentís, la comunicación con tus seres queridos te liberará de tensiones.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La aventura te llama. Es un buen momento para planificar un viaje o para empezar un nuevo proyecto que te entusiasme. La energía del día te invita a reflexionar sobre lo que te hace feliz y a soltar lo que ya no te sirve.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La Luna en tu signo te llena de energía y ambición. Es tu momento para avanzar en tus metas y consolidar tu posición. Tu disciplina te permitirá lograr todo lo que te propongas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Es un día para la introspección y la reflexión. La energía del día te invita a desconectarte de la rutina y a conectar con tu mundo interior. Es un buen momento para ordenar tus ideas y planificar tus próximos pasos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu intuición estará muy desarrollada. En el trabajo, un gesto amable podría abrirte puertas inesperadas. Sin embargo, evita los despistes para que todo fluya.