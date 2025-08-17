Horóscopo: los signos del zodíaco que sentirán el peso del karma en agosto

Libra

Para Libra, las conversaciones pendientes saldrán a la luz. Este signo suele evitar los choques directos, pero en agosto tendrá que enfrentar verdades incómodas. La falta de sinceridad previa traerá momentos de tensión, aunque también la chance de limpiar el terreno.

Sagitario

Los Sagitario tendrán un llamado de atención por promesas incumplidas o actitudes despreocupadas. Reclamos y pérdidas inesperadas los invitarán a asumir más compromiso. Es un mes para dejar de escapar y empezar a reparar relaciones.

Cáncer

En el caso de Cáncer, las emociones reprimidas regresarán con fuerza. Si han manipulado situaciones desde la culpa o el victimismo, este mes sentirán ese peso. Será fundamental aprender a responsabilizarse sin caer en culpas excesivas.