Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este lunes 18 de agosto
Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este lunes 18 de agosto, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Aries
Con tu dosha Pitta Vata, tu energía es fuego y movimiento constante. El Ayurveda te invita a equilibrar ese calor con frescura: alimentos como coco y menta, descansos cortos y sombra. Respirar y comer a horario te ayuda a calmar la mente.
Tauro
Con tu dosha Kapha Pitta, tu fuerza está en la constancia, pero el estancamiento te cansa. Ayurveda recomienda alimentos livianos, especias cálidas y evitar lo frito o frío. Caminatas suaves e infusiones digestivas mantienen tu cuerpo sereno y la energía en movimiento.
Géminis
Con dosha Vata Pitta, tu mente rápida y cuerpo sensible necesitan pausas que anclen tu energía. Ayurveda sugiere comidas calientes, aceite de sésamo y respiración consciente. Evita estímulos excesivos: menos pantallas, más conexión con la tierra para cuidar tu descanso.
Cáncer
Con dosha Kapha Vata, tu sensibilidad emocional afecta tu digestión. Ayurveda recomienda suavidad: sopas calientes, jengibre y contención. No saltees comidas. La leche dorada, baños tibios y el silencio nocturno calman el alma. Tu medicina es la ternura constante y el cuidado amoroso.
Leo
Con dosha Pitta Kapha, tu fuego generoso puede acumular calor eirritación. Ayurveda te recomienda hidratarte bien, comer fresco y descansar sin culpa. Evita lo muy picante. Activa tu corazón con gratitud, danza y sol suave. Cuanto más brillas, más te cuidas.
Virgo
Con dosha Vata Pitta, tu medicina ayurvédica equilibra rutinas nutritivas y pausas conscientes. Tu digestión es el centro: cuídala con comidas tibias, aceites suaves y silencio tras comer. Calmas la exigencia interna si ordenas tus pensamientos con armonía y espacios para respirar.
Libra
Con dosha Vata Kapha, tu energía busca armonía, aunque a veces se dispersa o estanca. Ayurveda recomienda comidas tibias, rutinas ordenadas y menos azúcar. Flores, caminatas al atardecer y música suave equilibran tu sistema. Elige lo que te nutre, no lo perfecto.
Escorpio
Con dosha Pitta Kapha, tu fuerza emocional intensa necesita enfriarse. Ayurveda recomienda aloe vera, infusiones suaves y alimentos cocidos. Evita lo picante y el control excesivo. Liberar emociones con movimiento, agua y creatividad ayuda a purificar y soltar lo que ya no sirve.
Sagitario
Con dosha Vata Pitta, tu energía entusiasta y rápida necesita descanso postergado. Ayurveda recomienda regularidad, silencio y comidas simples. Evita excesos como el café. Caminatas largas, platos caseros y un té antes de dormir te devuelven foco. La verdadera expansión empieza desde el cuerpo.
Capricornio
Con dosha Kapha Vata, tu energía responsable puede volverse rígida y tensa. Ayurveda recomienda aceites templados, masajes y comidas reconfortantes. El cuerpo necesita calor y descanso. Evita la frialdad también en la dieta. Soltar el deber te vuelve más sabia y fértil.
Acuario
Con dosha Vata Pitta, tu mente brillante y cuerpo volátil necesitan raíces: calabaza, arroz y silencio. Tu sistema nervioso se acelera; baja con aceites, baños tibios y respiración consciente. Evita el desorden, aunque lo ames. Cuidar tu energía vital hace que tus ideas se encarnen.
Piscis
Con dosha Kapha Vata, eres soñador y sensible, pero a veces te cuesta poner límites. Ayurveda recomienda comidas calientes, actividad suave y música sanadora. Evita lácteos en exceso y humedad. El descanso, aromaterapia y agua templada te ayudan a volver al centro.
