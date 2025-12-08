Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 8 de diciembre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este lunes 8 de diciembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo. Este lunes estará regido por la Luna en Piscis, lo que mantiene una atmósfera de sensibilidad, intuición y empatía. Es un día para el trabajo creativo, la conexión emocional y evitar el estrés y las confrontaciones.
El lunes 8 de diciembre se centra en la intuición, la creatividad y la sensibilidad. La energía de Piscis te pide que inicies la semana con calma y compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Es un día excelente para el arte, la planificación silenciosa, las actividades espirituales o de sanación, y la conexión empática en el trabajo. Evita las decisiones financieras impulsivas.
Horóscopo para el lunes 8 de diciembre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
- Predicción: Es un día para la introspección y el retiro. Sentirás la necesidad de desconectar y descansar para recargar energías. La planificación debe hacerse en silencio, confiando en tu intuición.
- Consejo: Escucha las señales internas. Evita iniciar confrontaciones o proyectos que requieran mucha energía física.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
- Predicción: El foco está en tus amistades, grupos sociales y metas a futuro. Es un día excelente para colaborar con colegas o amigos en proyectos de gran impacto social o creativo.
- Consejo: Practica la empatía. Una conversación con un amigo podría ser sanadora y muy reveladora.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
- Predicción: Tu carrera y estatus público están bajo la lupa de la sensibilidad. Podrías sentir confusión respecto a tus metas laborales o la necesidad de un enfoque más humanitario en tu trabajo.
- Consejo: No tomes decisiones laborales definitivas. Usa el día para soñar y visualizar el camino que te hace feliz, no el que te exige el exterior.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
- Predicción: Te sientes expansivo y optimista. Es un buen día para estudiar, aprender o planificar una aventura que te conecte con tu sensibilidad. La fe en el futuro es tu mejor guía.
- Consejo: Busca la inspiración. Conéctate con filosofías o ideas que te eleven el espíritu.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
- Predicción: El foco se centra en las finanzas compartidas, las inversiones y los vínculos íntimos. Es un momento para sanar deudas emocionales o buscar acuerdos financieros con tu pareja o socios con mucha sensibilidad.
- Consejo: Sigue tu intuición en temas de dinero. La empatía es clave para resolver cualquier conflicto.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
- Predicción: Tus relaciones de a dos son el centro de atención. Es un día para buscar la armonía, la comprensión y la conexión profunda con tu pareja o socios. Evita la crítica excesiva.
- Consejo: Sé flexible. Permítete sentir las emociones del otro. El amor se fortalece con la aceptación.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
- Predicción: La rutina, el trabajo y la salud ocupan tu mente. Es un buen día para realizar tareas creativas o que requieran servicio a otros. Presta atención a tu bienestar.
- Consejo: Cuida tu energía. Evita el estrés y las rutinas rígidas. Un poco de yoga o meditación será muy beneficioso.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
- Predicción: ¡Día de pasión, romance y creatividad! Te sientes inspirado y conectado con tus deseos. Es un excelente día para dedicarte a un proyecto artístico o disfrutar de un hobby.
- Consejo: Expresa tu sensibilidad. No temas a mostrar tu lado más vulnerable y cariñoso.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
- Predicción: El foco se dirige al hogar, la familia y la base emocional. Podrías sentir la necesidad de descansar en casa o tener una conversación muy sensible con un pariente.
- Consejo: Busca la contención. La seguridad viene de tu refugio interno y familiar. Evita el exceso de actividad social.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
- Predicción: La comunicación y los contactos son sensibles. Es un buen día para escribir, investigar o tener conversaciones que requieran mucha empatía y cuidado.
- Consejo: Sé un buen oyente. Tu disciplina se beneficia si la combinas con la sensibilidad; usa tu intuición para entender el panorama completo.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
- Predicción: Los temas de finanzas personales y valor propio son importantes. Podrías sentir confusión sobre cómo ganar dinero o qué es lo que realmente valoras.
- Consejo: Confía en tu intuición para las decisiones de dinero, pero evita las compras impulsivas. No te presiones por resultados inmediatos.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
- Predicción: ¡Con la Luna en tu signo, te sientes empoderado y muy intuitivo! Es tu día para iniciar proyectos, expresar tu creatividad y confiar plenamente en tus sentimientos.
- Consejo: Prioriza tus sueños. El universo te está enviando señales; presta atención a tus fantasías y hazlas realidad.
