Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 8 de diciembre

El lunes 8 de diciembre se centra en la intuición, la creatividad y la sensibilidad. La energía de Piscis te pide que inicies la semana con calma y compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Es un día excelente para el arte, la planificación silenciosa, las actividades espirituales o de sanación, y la conexión empática en el trabajo. Evita las decisiones financieras impulsivas.