Alerta naranja por tormentas para este lunes feriado: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla para 9 provincias por tormentas intensas

En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén, mientras que Santa Cruz presenta también una advertencia amarilla, pero por lluvias.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que, en los territorios mencionados, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

tormentas Se vienen fuertes tormentas.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.