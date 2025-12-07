Alerta naranja por tormentas para este lunes feriado: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo informó una severa advertencia que afecta a cinco provincias del país. En tanto, otras 9 están afectadas por una alerta amarilla.
Las altas temperaturas que han dominado el territorio nacional dieron un respiro tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a otros sectores de forma abrupta, aunque el calor ya tiene fecha de regreso. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar una alerta naranja por fuertes tormentas para diferentes regiones argentinas, las cuales se verán afectadas por precipitaciones intensas este lunes feriado.
De esta manera, el organismo ha emitido advertencias de máxima precaución ante la inminente llegada de fuertes tormentas.
Tormentas severas: alerta naranja para 5 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes.
Para estas regiones, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta amarilla para 9 provincias por tormentas intensas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén, mientras que Santa Cruz presenta también una advertencia amarilla, pero por lluvias.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que, en los territorios mencionados, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
