La inteligencia artificial reveló cuál es el signo considerado como el más infiel

Los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio se destacan por su dinamismo, curiosidad constante y una naturaleza emocional cambiante. Regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación y la mente, suelen buscar estímulos nuevos y huir del aburrimiento. Según el análisis, estas características aumentan la probabilidad de involucrarse en relaciones paralelas o conexiones espontáneas fuera de la pareja.