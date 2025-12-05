La inteligencia artificial reveló cuál es el signo considerado como el más infiel
Un nuevo análisis realizado con IA, basado en millones de datos anónimos, identificó cuál es el signo del zodíaco con mayor tendencia a la infidelidad
Con información tomada de aplicaciones de citas, encuestas de relaciones, foros anónimos y plataformas donde los usuarios comparten experiencias personales, la IA pudo detectar patrones emocionales y conductuales que se repiten más en ciertos signos que en otros. Así, logró establecer un ranking de los signos más asociados a episodios de infidelidad.
El signo del zodíaco que es el más infiel de todos, según la IA
El estudio impulsado por desarrolladores especializados en aprendizaje automático arrojó una conclusión contundente: Géminis es el signo más mencionado en contextos vinculados a engaños, aventuras o dobles vínculos afectivos.
Los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio se destacan por su dinamismo, curiosidad constante y una naturaleza emocional cambiante. Regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación y la mente, suelen buscar estímulos nuevos y huir del aburrimiento. Según el análisis, estas características aumentan la probabilidad de involucrarse en relaciones paralelas o conexiones espontáneas fuera de la pareja.
La IA detectó frases recurrentes asociadas a personas de este signo, como “necesitaba algo nuevo”, “me sentía atrapado” o “solo buscaba una conexión sin compromiso”. Para los expertos que analizaron los resultados, estos patrones hablan más de inquietud emocional que de malicia: Géminis suele ser infiel por búsqueda, no por crueldad.
¿Y los demás signos? El ranking sorpresa de la infidelidad
El informe no se quedó solo con Géminis. También ubicó cerca en la lista a Sagitario y Acuario:
-
Sagitario: su espíritu aventurero y rechazo a las ataduras lo llevan a explorar vínculos fuera de la estructura tradicional.
Acuario: su necesidad de independencia y su visión no convencional del amor generan situaciones donde la monogamia estricta no siempre encaja.
En contraste, los signos que menos aparecieron en contextos de infidelidad fueron:
-
Tauro
-
Cáncer
-
Capricornio
Estos tres se destacan por su estabilidad emocional, apego a la seguridad y compromiso profundo con la pareja.
