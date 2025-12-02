Horóscopo de hoy para Géminis, Cáncer, Leo y los 12 signos: tu suerte para este martes 2 de diciembre

El martes 2 de diciembre continúa con la energía Sagitariana de fuego, impulsando el crecimiento, el optimismo y la verdad. Es un día excelente para la planificación a largo plazo, el estudio, la docencia y los viajes (físicos o mentales). La honestidad será clave en todas las interacciones. La fe en el futuro es tu mejor combustible hoy.