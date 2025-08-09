Horóscopo: la decepción amorosa que podría sufrir este signo del zodiaco en agosto

Los astrólogos recomiendan que Escorpio evite las reacciones impulsivas y busque espacios de calma. Actividades como la meditación, la escritura, el ejercicio físico o pasar tiempo en la naturaleza pueden ayudar a procesar emociones y mantener el equilibrio.

Este 2025 ya representa un año de transformaciones profundas para Escorpio, con cierres de ciclos y apertura a nuevas experiencias. Si logran manejar esta energía con madurez, incluso una decepción podría convertirse en una oportunidad para reforzar su autoestima, aprender sobre sus verdaderas necesidades y preparar el terreno para relaciones más sanas y auténticas.