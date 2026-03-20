Horóscopo: los 3 signos del zodíaco más propensos a la infidelidad y por qué les cuesta tanto el compromiso
La astrología revela quiénes buscan aventuras constantes y odian la rutina en el amor. Conocé las características de Géminis, Sagitario y Aries en la pareja.
Si bien la infidelidad depende de cada persona, hay signos que parecen estar más inclinados a evitar las ataduras y buscar nuevas experiencias constantemente. Para ellos, la estabilidad puede ser sinónimo de aburrimiento, y en muchos casos, prefieren vivir en el momento sin pensar demasiado en las consecuencias de sus acciones.
En el horóscopo, estos signos suelen ser independientes, aventureros y difíciles de predecir. Su personalidad les impide conformarse con una sola persona y los lleva a explorar constantemente nuevas emociones. A continuación, los signos que tienen más dificultades para comprometerse en el amor.
Los signos del zodíaco que son considerados como los más infieles
Géminis suele encabezar muchas listas. Las personas de este signo son curiosas, sociables y necesitan mucha estimulación mental. Si la relación se vuelve monótona, pueden sentirse tentados a buscar nuevas emociones o conexiones. Cuando Géminis se aburre, no discute: cambia de registro, de estímulo, de piel.
Sagitario por ejemplo, ama la libertad y la aventura. A veces puede sentirse atrapado en relaciones demasiado estructuradas. Su espíritu explorador puede llevarlo a buscar experiencias nuevas, incluso en el amor. Su fidelidad no está enfocada en la forma de la relación, sino en la verdad de lo que está viviendo.
Aries ocupa el tercer puesto de este ranking porque es impulsivo y apasionado. Vive el momento y actúa muchas veces sin pensar demasiado en las consecuencias. Cuando siente emoción o atracción fuerte, puede dejarse llevar.
Cuando una relación se vuelve demasiado segura o previsible, Aries empieza a perder el interés en la relación. Si no hay tensión, riesgo o sensación de victoria, buscará un nuevo terreno donde probar su fuerza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario