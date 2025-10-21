Horóscopo: los cuatro signos del zodíaco que tendrán un extra de energía en octubre

Piscis: intuición y propósito

El cierre de octubre potencia la sensibilidad y la conexión espiritual de Piscis. Su intuición estará más aguda que nunca, ayudándolos a tomar decisiones inspiradas y a cerrar procesos que habían quedado abiertos. Además, podrán recibir reconocimientos o avances por esfuerzos realizados en meses anteriores, sobre todo si se vinculan con la creatividad o el servicio a otros.

Con el ingreso del Sol en Escorpio, el universo invita a profundizar, soltar lo que ya cumplió su ciclo y dar espacio a nuevas oportunidades. Los signos que se animen a conectar con esta vibración de cambio podrán experimentar una sensación de poder interior renovado y una fuerte motivación para avanzar hacia sus metas.

El final de octubre se perfila, así, como un momento de impulso y renacimiento energético, especialmente para Leo, Virgo, Cáncer y Piscis, los grandes protagonistas astrales de esta etapa.