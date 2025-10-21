Horóscopo: los cuatro signos del zodíaco que tendrán un extra de energía en octubre
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas con más aspectos de actividad y mayor sensación de vitalidad de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos que tendrán un extra de energía durante octubre.
El ingreso del Sol en Escorpio, junto a la influencia de Marte y Júpiter, impulsará la acción, la claridad emocional y el deseo de avanzar en nuevos proyectos. Este cierre de mes será ideal para tomar decisiones, iniciar algo pendiente o dar el paso que antes parecía arriesgado.
El signo que tendrá un extra de energía
- Leo: brillo, confianza y reconocimiento
Los nativos de Leo sentirán un notable aumento de energía y magnetismo personal. El Sol activa su zona de proyectos y creatividad, ayudándolos a destacarse en el trabajo o en espacios donde puedan mostrar su talento. Será un momento ideal para liderar, comunicar y emprender, ya que la suerte acompañará las decisiones valientes.
- Virgo: orden y claridad práctica
Para Virgo, el fin de octubre marca un ciclo de renovación material y emocional. La energía astral los impulsa a poner en orden su vida diaria, sus finanzas y su bienestar personal. Con un plus de energía mental, podrán planificar a largo plazo, dejar atrás preocupaciones innecesarias y enfocarse en metas concretas.
- Cáncer: expansión emocional y nuevas oportunidades
El tránsito de Júpiter en Cáncer activa un periodo de crecimiento y buena fortuna. Los temas familiares, emocionales y del hogar se ven especialmente favorecidos. Será una etapa propicia para sanar vínculos, fortalecer la confianza interior y abrirse al amor o a nuevas conexiones.
- Piscis: intuición y propósito
El cierre de octubre potencia la sensibilidad y la conexión espiritual de Piscis. Su intuición estará más aguda que nunca, ayudándolos a tomar decisiones inspiradas y a cerrar procesos que habían quedado abiertos. Además, podrán recibir reconocimientos o avances por esfuerzos realizados en meses anteriores, sobre todo si se vinculan con la creatividad o el servicio a otros.
Con el ingreso del Sol en Escorpio, el universo invita a profundizar, soltar lo que ya cumplió su ciclo y dar espacio a nuevas oportunidades. Los signos que se animen a conectar con esta vibración de cambio podrán experimentar una sensación de poder interior renovado y una fuerte motivación para avanzar hacia sus metas.
El final de octubre se perfila, así, como un momento de impulso y renacimiento energético, especialmente para Leo, Virgo, Cáncer y Piscis, los grandes protagonistas astrales de esta etapa.
