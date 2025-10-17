Horóscopo semanal del lunes 20 al domingo 26 de octubre: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre de 2025. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
Según las influencias astrológicas de la semana del lunes 20 al domingo 26 de septiembre, que incluyen el cambio de estación con la entrada del Sol en Libra (equinoccio de otoño) y el inicio de la retrogradación de Mercurio (cerca del domingo), aquí tienes las predicciones para cada signo:
Resumen general de la semana
Esta semana está marcada por un cambio de energía. El Sol entra en Libra, cambiando el enfoque hacia las relaciones, la armonía y la justicia. Al mismo tiempo, el tránsito de Marte a Escorpio aumenta la intensidad, la pasión y el deseo de estrategia.
Cerca del final de la semana, Mercurio comienza su fase retrógrada, invitando a la revisión, la introspección y la cautela en la comunicación, los viajes y los acuerdos. Es una semana para tomar decisiones con determinación, iniciar nuevos hábitos saludables y cerrar ciclos emocionales.
Horóscopo: del lunes 20 al domingo 26 de octubre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
-
Enfoque: La semana lleva el foco a tus vínculos y relaciones de pareja.
Clave: Tendrás la voluntad para concretar cambios en proyectos colaborativos y creativos. La clave está en adaptarte a las propuestas de los demás, especialmente si son novedosas. Evita sentir que los demás tienen la culpa de tus frustraciones; es un momento de introspección.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
-
Enfoque: La rutina, la salud y las finanzas te pedirán atención.
Clave: Tendrás que tomar decisiones financieras importantes. Mantén la calma y no te precipites. El Sol en Libra te invita a ir por una rutina más saludable. Es momento de no quedarse en el pasado y animarte a volver a enamorarte o reemprender proyectos creativos.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
-
Enfoque: La comunicación, las decisiones afectivas y el trabajo serán claves.
Clave: Tu comunicación será clave. Reuniones, charlas o mensajes importantes pueden abrirte nuevas puertas. En el amor, la mente te dirá una cosa y el corazón otra; atiende a lo que sientes para acertar. Evita dispersarte en demasiados planes.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
-
Enfoque: La familia, el hogar y la sanación emocional.
Clave: Sentirás una oleada de emociones que te ayudará a cicatrizar heridas del alma. Es un buen momento para las reconciliaciones o conversaciones sinceras. Habrá un movimiento poderoso en lo laboral, confía más en ti mismo.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
-
Enfoque: La confianza personal y la eliminación de asuntos del pasado.
Clave: Este ciclo te empuja a abandonar asuntos del pasado que te alteraban para iniciar un nuevo camino. Tu confianza personal será tu mejor herramienta para destacar en lo laboral. Evita la confrontación innecesaria y busca aliados.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
-
Enfoque: Finanzas, valores y organización.
Clave: Tu organización será puesta a prueba; ordena prioridades y no te cargues con responsabilidades ajenas. Tendrás una energía positiva para cristalizar tus objetivos. Controla tu economía, ya que podría acusar cierta negatividad si no te limitas a lo esencial.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
-
Enfoque: Renovación personal, relaciones y carrera.
Clave: ¡Felicidades, comienza tu temporada! La rueda de la fortuna gira a tu favor con nuevas experiencias y un cambio de rumbo. El ingreso del Sol te da carisma y magnetismo. En lo laboral, evita la indecisión: confía en tu criterio y toma las riendas.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
-
Enfoque: Intensidad, transformación y sanación interna.
Clave: El momento es propicio para cerrar ciclos y soltar lo viejo para dejar entrar lo nuevo. El tránsito de Marte a tu signo te da una energía desbordante para conquistar el mundo. Evita los secretos y malos entendidos; la transparencia será clave.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
-
Enfoque: Amistades, proyectos creativos y expansión.
Clave: Tus ganas de aventura resurgen. Busca espacios de aprendizaje o actividades que amplíen tu horizonte. En el amor, harás realidad tu ideal de pareja que incluye compañerismo y proyectos creativos en común. Cuidado con gastos innecesarios.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
-
Enfoque: Trabajo, responsabilidades y estabilidad.
Clave: El trabajo y las responsabilidades ocuparán gran parte de tu semana. Tendrás que tomar duras decisiones en lo económico, pero no tengas prisa y no pienses de más. El compañerismo será lo más importante de este ciclo para lograr tus metas.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
-
Enfoque: Nuevas filosofías, expansión y vínculos a largo plazo.
Clave: Podrías sentir inspiración para proyectos creativos o comunitarios. El amor estará en una fase muy positiva, con momentos muy románticos. Tendrás que salir al mundo y atreverte a mucho más; distiéndete y disfruta de la amistad.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
-
Enfoque: Intuición, oportunidades y prosperidad.
Clave: Despides la temporada con la Luna Llena en tu signo, que potencia al máximo tu intuición. Pueden llegar propuestas atractivas e interesantes en las que demostrarás tu talento. La suerte está de cara, pero analiza las propuestas a fondo y sé prudente.
