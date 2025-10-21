¿Te quedaste sin espacio? Estos 3 trucos para limpiar WhatsApp te van a salvar la memoria del celular

image

Borrar archivos que ya no sirven

Aunque tengas la descarga automática desactivada, la aplicación sigue acumulando documentos y videos que terminan ocupando espacio innecesario. Por eso es que también ayuda hacer una limpieza manual cada tanto.

Para hacerlo, hay que entrar en Ajustes - Almacenamiento y datos - Administrador de almacenamiento. Desde ahí, se pueden ver los archivos más pesados y eliminarlos manualmente. También aparece un listado con los chats que más memoria consumen, lo que facilita borrar los contenidos menos relevantes.

Salir de grupos y canales que ya no usás

Una de las principales causas del exceso de archivos son los grupos y comunidades que siguen activos aunque ya no tengan utilidad. Las conversaciones laborales, reuniones pasadas o grupos familiares antiguos suelen guardar miles de mensajes y fotos.

Para salir, solo se necesita marcar el nombre del grupo o ingresar al chat y tocar la opción “Salir y eliminar para mí”. Esto borra el historial completo y los archivos compartidos. En el caso de los canales, el procedimiento es muy parecido: se accede al menú de los tres puntos y se selecciona “Abandonar canal”.