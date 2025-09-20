Horóscopo: los cuatro signos más afectados por el próximo eclipse solar
El cielo traerá un evento cargado de energía transformadora. El eclipse solar del 21 de septiembre hará que cuatro signos vivan un cambio más profundo y decisivo.
Los eclipses siempre marcan un antes y un después en el calendario astrológico. Este 21 de septiembre, el fenómeno ocurrirá bajo el signo de Virgo, un detalle que vuelve aún más intensa la influencia de este evento. Se trata de un momento ideal para cerrar ciclos, depurar lo que ya no sirve y abrir la puerta a nuevas experiencias que aporten crecimiento.
Aunque cada signo del zodiaco sentirá de alguna manera el movimiento energético, lo cierto es que cuatro de ellos se verán especialmente tocados por la fuerza del eclipse. Estos signos atravesarán procesos de transformación personal, emocional o profesional que los impulsarán hacia un nuevo camino.
El eclipse solar en Virgo también coincide con el mes de septiembre, una etapa del año cargada de oportunidades para reorganizar rutinas y hábitos. Por eso, este fenómeno puede convertirse en un punto de inflexión para quienes estén dispuestos a mirar hacia adentro y aceptar el desafío del cambio.
Los signos más afectados por el eclipse solar
Virgo
Este es tu momento. Al ocurrir en tu signo, el eclipse te coloca en el centro de la escena y te invita a dejar de ser tan crítica contigo misma. Es tiempo de valorar lo que has construido, reconocer tus logros y confiar más en tu talento. La exigencia extrema debe dar paso al reconocimiento propio.
Piscis
Llegó la hora de depurar relaciones y contratos. El eclipse te muestra con claridad qué vínculos no son sanos para vos y te impulsa a asumir nuevas responsabilidades. Este ciclo marcará tu madurez emocional y te abrirá las puertas a un crecimiento inesperado.
Sagitario
El terreno laboral será tu gran escenario de cambio. El eclipse trae cuestionamientos sobre tu relación con la figura paterna y cómo esto se refleja en tu vida profesional. Es el momento de convertirte en tu propio guía y construir un camino más auténtico y estable en lo económico.
Géminis
Tu mundo emocional se activa con fuerza. Este eclipse te conecta con el pasado, la familia y la necesidad de sanar viejas heridas para crear un hogar distinto, más consciente y en sintonía con lo que sos hoy. La palabra “madre” y lo que significa para vos será clave en este proceso.
