Horóscopo: los cuatro signos más afectados por el próximo eclipse solar

Este es tu momento. Al ocurrir en tu signo, el eclipse te coloca en el centro de la escena y te invita a dejar de ser tan crítica contigo misma. Es tiempo de valorar lo que has construido, reconocer tus logros y confiar más en tu talento. La exigencia extrema debe dar paso al reconocimiento propio.

Piscis

Llegó la hora de depurar relaciones y contratos. El eclipse te muestra con claridad qué vínculos no son sanos para vos y te impulsa a asumir nuevas responsabilidades. Este ciclo marcará tu madurez emocional y te abrirá las puertas a un crecimiento inesperado.

Sagitario

El terreno laboral será tu gran escenario de cambio. El eclipse trae cuestionamientos sobre tu relación con la figura paterna y cómo esto se refleja en tu vida profesional. Es el momento de convertirte en tu propio guía y construir un camino más auténtico y estable en lo económico.

Géminis

Tu mundo emocional se activa con fuerza. Este eclipse te conecta con el pasado, la familia y la necesidad de sanar viejas heridas para crear un hogar distinto, más consciente y en sintonía con lo que sos hoy. La palabra “madre” y lo que significa para vos será clave en este proceso.