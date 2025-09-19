Los 5 signos que encontrarán el amor en la primavera: quiénes son los afortunados

Libra, el amor puede aparecer en el momento menos esperado. Es tiempo de conquistar, atraer y aprovechar las posibilidades que aparezcan, ya sea para una relación seria o para momentos de pasión.

Piscis

El eclipse en Virgo será muy importante para el eje de las relaciones que llegarán en un futuro muy cercano. En ese período es muy probable que vivas un encuentro inesperado o una conexión profunda que marque un antes y un después en tu vida sentimental.

Tauro

El eclipse será muy importante para vos. Favorecerá la construcción de relaciones estables y sensuales. En un futuro cercano podrías conocer a alguien con quien compartas tanto valores como química.

Capricornio

La energía de Virgo te traerá mucha estabilidad y la posibilidad de una comenzar una relación profunda y con bases sólidas. La primavera te dará la oportunidad de abrirte un poco más en el ámbito emocional, algo que no estás acostumbrado.