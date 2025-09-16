El más infantil: este es el signo del zodíaco que nunca madura

El signo que nunca madura

Ese signo es Géminis, conocido por su dualidad y energía cambiante. En la astrología, se lo asocia con la comunicación, la curiosidad y la juventud eterna. Los nacidos bajo este signo tienen una gran capacidad de adaptarse, pero también suelen mostrarse infantiles, ya que buscan constantemente novedades y se aburren rápido de la rutina. El horóscopo advierte que esto puede llevarlos a ser poco constantes en sus compromisos.