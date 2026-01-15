Horóscopo: los destinos a elegir según cada signo del zodíaco

Viajar según el propio ritmo, más que según la moda, es una de las claves para disfrutar realmente del descanso. En ese sentido, la astrología funciona como una herramienta simbólica para pensar qué se espera de las vacaciones: movimiento, calma, socialización, introspección o exploración.

El verano deja de ser solo una fecha en el calendario y se convierte en una oportunidad para recargar energía de acuerdo con las propias necesidades. Ya sea siguiendo las pistas del zodíaco o simplemente escuchando el cuerpo y las emociones, elegir bien el destino puede transformar por completo la experiencia de viajar.