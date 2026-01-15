El pueblo en Chile en el que predominan las casas antiguas y una vida arraigada al mar

Lejos de los grandes complejos turísticos, el pueblo mantiene su encanto tradicional, con casas antiguas, calles apacibles y una vida cotidiana vinculada al mar, que le da un aire relajado y auténtico.

Cómo llegar a Pichidangui

Para ir a Pichidangui desde Buenos Aires, se puede volar a Santiago de Chile y desde allí se puede tomar un bus desde la Terminal Alameda o Terminal Norte o alquilar un auto y conducir por la Ruta 5 Norte, un trayecto de unas dos horas hasta llegar al pueblo.