El pueblo en Chile en el que predominan las casas antiguas y una vida arraigada al mar
Este pequeño pueblo está ubicado en Coquimbo, muy cerca de la frontera con Argentina. Conocé todos los detalles en la nota.
Cuando llega el verano, los turistas buscan escaparse a la costa en busca de mar, sol y tranquilidad, pero no siempre los destinos más conocidos son los más elegidos por los visitantes. Por este motivo, cada vez son más seleccionados aquellos lugares menos explorados por encima de los grandes epicentros, ya que se puede disfrutar del descanso sin grandes aglomeraciones de personas.
Para la temporada 2026, Pichidangui, un pequeño pueblo costero de Chile, comenzó a ganar protagonismo como una alternativa ideal para quienes buscan serenidad y paisajes naturales atrapantes. Lo cierto es que sus playas de aguas cristalinas y su ambiente relajado permiten vivir una experiencia diferente, a pocos kilómetros de la frontera con Argentina.
Qué se puede hacer en Pichidangui
En este destino, los visitantes no solo pueden relajarse en la playa, sino que también pueden practicar deportes acuáticos como kayak y buceo, explorar la costa a través de caminatas y trekking, dedicarse a la pesca o deleitarse con la cocina típica de la zona.
Otro atractivo importante del lugar es el costo del alojamiento, que resulta mucho más accesible que en otros balnearios chilenos. Por ejemplo, un alquiler semanal para cuatro personas suele rondar los 380 dólares, lo que convierte a Pichidangui en una opción económica para disfrutar del verano en familia y sin gastar de más.
Dónde queda Pichidangui
Pichidangui se encuentra en la región de Coquimbo, cerca de la frontera con la provincia de Mendoza, y se presenta como un destino ideal para familias, grupos de amigos, parejas o quienes buscan desconectarse del ritmo frenético de la rutina diaria.
Lejos de los grandes complejos turísticos, el pueblo mantiene su encanto tradicional, con casas antiguas, calles apacibles y una vida cotidiana vinculada al mar, que le da un aire relajado y auténtico.
Cómo llegar a Pichidangui
Para ir a Pichidangui desde Buenos Aires, se puede volar a Santiago de Chile y desde allí se puede tomar un bus desde la Terminal Alameda o Terminal Norte o alquilar un auto y conducir por la Ruta 5 Norte, un trayecto de unas dos horas hasta llegar al pueblo.
