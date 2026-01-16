Horóscopo: los dos signos del zodíaco que se van a comprometer en enero
Descubrí cómo los astros impactarán en tu vida personal y amorosa durante este mes de acuerdo al día de nacimiento.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que podrían encontrar a su alma gemela y comprometerse este mes.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero las tendencias astrales encontraron a dos que podrían confirmar un compromiso amoroso en enero de 2026.
Los signos del zodíaco que se van a comprometer
Es momento de evaluar si el vínculo resiste la prueba del tiempo.
- Capricornio: es el gran protagonista del mes. Con varios planetas activando su signo y la luna nueva a favor, Capricornio está listo para definir, formalizar y pedir compromiso real. Hay atracción, pero sobre todo decisión, límites claros y mirada a largo plazo.
- Cáncer: vive un momento bisagra. La oposición con Júpiter retrógrado lo lleva a exigir reciprocidad emocional. Si la relación responde, da el paso y se consolida; si no, elige no seguir postergándose. Enero marca una definición clave en sus vínculos.
