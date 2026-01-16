Cambió el pronóstico de lluvias y hay malas noticias para el fin de semana en Buenos Aires: cuándo se larga
Los pronosticadores esperan que regrese el clima inestable al AMBA, con probabilidades de lluvias. ¿Qué pasa con el calor?
Luego de una semana signada por la ola de calor, el jueves llegaron las lluvias y tormentas fuertes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando se esperaba por un finde con buenas condiciones, cambió el pronóstico y las precipitaciones podrían regresar antes de lo previsto, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.
El cierre de la semana sí es que con buen clima. El viernes transcurre con cielo ligeramente nublado y temperaturas de entre 16 grados de mínima y 27 de máxima, sintiéndose un leve alivio al calor, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Del mismo modo, el sábado se presenta todavía con condiciones estables y nubosidad variable durante toda la jornada, pero con un leve ascenso de las temperaturas, ya que la mínima rondará en 19 grados y la máxima en 32.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN no prevé precipitaciones en su extendido. De esta forma, el cierre del fin de semana tendría un domingo con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de 18 grados de mínima y 27 de máxima.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored cambió su pronóstico y tenía 40% de lluvia débil para este domingo en el AMBA. En el detalle se establece que las precipitaciones serían a las 8 de la mañana, para luego dar lugar a una jornada con tiempo estable.
Para la nueva semana, el SMN espera un inicio con cielo algo nublado para el lunes, acompañado de temperaturas más templadas, con una mínima de 13 grados y una máxima que subiría hasta 25.
De esta manera, la continuidad sería con un martes con una tendencia similar: cielo algo nublado, con 18 grados de mínima y 28 de máxima.
A partir del miércoles se estima que empiecen a subir las temperaturas. La jornada se anticipa todavía con cielo algo nublado, mientras que las marcas oscilarán entre 19 y 30 grados; mientras que el jueves, con cielo mayormente nublado, se presenta como el día más caluroso, con una mínima de 22 y una máxima de 33.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario