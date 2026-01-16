Cambió el pronóstico de lluvias y hay malas noticias para el fin de semana en Buenos Aires: cuándo se larga

Sin embargo, el sitio especializado Meteored cambió su pronóstico y tenía 40% de lluvia débil para este domingo en el AMBA. En el detalle se establece que las precipitaciones serían a las 8 de la mañana, para luego dar lugar a una jornada con tiempo estable.

METEORED (1) El pronóstico de Meteored prevé lluvias para este domingo en el AMBA.

Para la nueva semana, el SMN espera un inicio con cielo algo nublado para el lunes, acompañado de temperaturas más templadas, con una mínima de 13 grados y una máxima que subiría hasta 25.

De esta manera, la continuidad sería con un martes con una tendencia similar: cielo algo nublado, con 18 grados de mínima y 28 de máxima.

A partir del miércoles se estima que empiecen a subir las temperaturas. La jornada se anticipa todavía con cielo algo nublado, mientras que las marcas oscilarán entre 19 y 30 grados; mientras que el jueves, con cielo mayormente nublado, se presenta como el día más caluroso, con una mínima de 22 y una máxima de 33.