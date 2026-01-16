Preocupación por la salud de Bastian: confirman que tiene múltiples fracturas en el cráneo

Las lágrimas del médico que atendió a Bastian previo a su traslado: "Se podría haber muerto"

Luego del traslado del nene, habló Gabriel Formica, el médico de terapia intensiva que lo asistió en las horas posteriores al accidente: "Esto fue un gran trabajo de equipo desde el primer día que llegó Bastian. Se hizo todo lo que teníamos que hacer y el trabajo de equipo fue fundamental. Eso permitió que salga a Mar del Plata pero estable como se fue".

En este sentido, visiblemente emocionado, señaló: "Nos dio mucho estrés, mucha ansiedad. Era un chiquito que se podría haber muerto y, gracias a Dios y todo el trabajo que se hizo, no pasó y se pudo derivar", manifestó con lágrimas en sus ojos.

"No es una cosa que nos paraliza. Sabemos bien lo que tenemos que hacer y cuando uno se relaja que ya las cosas salieron bien hasta ahora, nos pasa esto, no dejamos de tener emociones", sostuvo, al referirse a su evidente emoción y su voz quebrada.

Y agregó: "Ahora nos estamos relajando un poco. Desde el lunes fue estar permanentemente al lado de Bastian, desde terapia intensiva, los pediatras, los cirujanos, los anestesistas, todo el hospital con todos los recursos que estaban a nuestro alcance".