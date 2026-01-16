Preocupación por la salud de Bastian: confirman que tiene múltiples fracturas en el cráneo
El nene de ocho años fue trasladado a un hospital de Mar del Plata donde le realizaron estudios complementarios. Esperan su evolución para operarlo nuevamente.
Bastian, el nene de ocho años que está internado tras el choque ocurrido en La Frontera, Pinamar, “tiene múltiples fracturas en el cráneo”, según confirma el último parte médico. Ayer fue trasladado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Mar del Plata, donde lo intervinieron quirúrgicamente y le realizaron nuevos estudios.
“En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo”, confirma el nuevo parte médico emitido este viernes por el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) "Don Victorino Tetamanti" de Mar del Plata.
Según se detalló en el comunicado oficial, Bastian fue sometido a una tercera intervención quirúrgica: “Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones", explicaron en el parte que compartió C5N.
Si bien el objetivo principal de su traslado a Mar del Plata era realizar una tercera intervención quirúrgica para retirar el "packing" hepático (un taponaje que se le realizó para contener la hemorragia inicial), los médicos indicaron que “el ingreso a quirófano para la exploración y el cierre abdominal será según su evolución”.
Bastian fue trasladado el jueves por la tarde desde el Hospital Comunitario de Pinamar en un helicóptero sanitario de la Provincia de Buenos Aires, “bajo estrictas medidas de cuidado”. En el parte médico se indicó que “en el día de ayer se realizaron estudios complementarios para terminar de evaluar su estado” luego de su llegada al centro de salud pediátrico, pasadas las 17.30.
Las lágrimas del médico que atendió a Bastian previo a su traslado: "Se podría haber muerto"
Luego del traslado del nene, habló Gabriel Formica, el médico de terapia intensiva que lo asistió en las horas posteriores al accidente: "Esto fue un gran trabajo de equipo desde el primer día que llegó Bastian. Se hizo todo lo que teníamos que hacer y el trabajo de equipo fue fundamental. Eso permitió que salga a Mar del Plata pero estable como se fue".
En este sentido, visiblemente emocionado, señaló: "Nos dio mucho estrés, mucha ansiedad. Era un chiquito que se podría haber muerto y, gracias a Dios y todo el trabajo que se hizo, no pasó y se pudo derivar", manifestó con lágrimas en sus ojos.
"No es una cosa que nos paraliza. Sabemos bien lo que tenemos que hacer y cuando uno se relaja que ya las cosas salieron bien hasta ahora, nos pasa esto, no dejamos de tener emociones", sostuvo, al referirse a su evidente emoción y su voz quebrada.
Y agregó: "Ahora nos estamos relajando un poco. Desde el lunes fue estar permanentemente al lado de Bastian, desde terapia intensiva, los pediatras, los cirujanos, los anestesistas, todo el hospital con todos los recursos que estaban a nuestro alcance".
