Se dijeron de todo: brutal cruce entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri contra Eduardo Feinmann
El ida y vuelta se produjo a raíz del polémico comentario de Luca Martin, hijo de la actriz, criticando a Chiche Gelblung por su edad.
Es escándalo por el polémico comentario de Luca Martin sobre la edad de Chiche Gelblung sigue escalando. Ahora, a la situación se le sumó un fuerte cruce que involucró a Nancy Dulpáa, madre del joven, a Pablo Echarri, pareja de esta, y al periodista Eduardo Feinmann.
Todo se originó tras una fuerte crítica de Feinmann a Dulpáa quien, en concordancia con la respuesta del propio Gelblung, no dudó en apuntar claramente a los actores por la crianza de Luca. “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto", escribió el periodista el miércoles por la noche en su cuenta de la red social X. Y aclaró: "Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”.
El posteo fue en respuesta a una entrevista que se le realizó a Luca Martin luego de sus dichos, donde el chico aseguró que “no fue con mala intención” y que, si Gelblung se ofendió, “es muy mala leche, muy triste”.
Las repercusiones tardaron varias horas en llegar. Recién pasada la madrugada, fue Nancy Dupláa la primera en responderle al periodista: “Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. Será que el del “ejemplo” sos vos? ¿Cómo? Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés”.
Feinmann entonces lanzó: "Nancy, no operé contra médicos del Garrahan, sí contra las mafias sindicales y corruptas enquistadas allí. No callé ni maltraté a estudiantes, les di micrófono y les dije lo que había que decirles: no se toman colegios, allí se va a estudiar no a tomarlos".
Minutos después saltó Pablo Echarri: “Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteas mujeres?”, le dijo a Feinmann a través de la misma red social.
El conductor no se quedó atrás y rápidamente contestó: “Parece que no le enseñaste respeto Pablo Echarri. Sobre todo, respeto a los mayores. Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones”.
“Pablo Echarri, te callaste la boca 4 años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estabas escondido? ¡Cierto! ¡Dijo que había que fingir demencia! ¿Qué valores podés enseñar?”, le enumeró.
Echarri siguió: "Me guardé hasta ahora para enseñártelo a vos, operario recibidor de sobres con dinero del empresariado y la política, porque va siendo hora de que te acomoden por ser defensor de un sistema judicial con más de 80% de desaprobación social, corrupto y mafioso… Además de hacerte el guapo y maleducado con los médicos que le salvan la vida a los pibes y pibas de tu país…".
