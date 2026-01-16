Se dijeron de todo: brutal cruce entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri contra Eduardo Feinmann

Minutos después saltó Pablo Echarri: “Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteas mujeres?”, le dijo a Feinmann a través de la misma red social.

echarri duplaa feinmann 3

El conductor no se quedó atrás y rápidamente contestó: “Parece que no le enseñaste respeto Pablo Echarri. Sobre todo, respeto a los mayores. Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones”.

“Pablo Echarri, te callaste la boca 4 años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estabas escondido? ¡Cierto! ¡Dijo que había que fingir demencia! ¿Qué valores podés enseñar?”, le enumeró.

echarri duplaa feinmann 4

Echarri siguió: "Me guardé hasta ahora para enseñártelo a vos, operario recibidor de sobres con dinero del empresariado y la política, porque va siendo hora de que te acomoden por ser defensor de un sistema judicial con más de 80% de desaprobación social, corrupto y mafioso… Además de hacerte el guapo y maleducado con los médicos que le salvan la vida a los pibes y pibas de tu país…".

echarri duplaa feinmann 5