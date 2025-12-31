Horóscopo: los signos del zodíaco que no olvidan y siempre vuelven con sus exparejas
Las tendencias astrales indicaron las personas que podrían regresar con sus amoríos del pasado de acuerdo con el día de nacimiento.
Cuando una relación amorosa llega a su fin, es normal que surja un sentimiento de tristeza que puede durar más de lo que se espera. Mientras que algunos logran dejar atrás rápidamente a su ex pareja, hay quienes todavía cargan con esa nostalgia, como si el amor que vivieron fuera algo que no se puede borrar. Según expertos en astrología, hay ciertos signos que tienden a aferrarse a esos recuerdos, haciendo más difícil avanzar en el presente.
Este apego a lo que fue se combina con una profunda emocionalidad y un idealismo del amor perdido, lo que les impide cerrar ese ciclo. Sin importar el paso del tiempo, algunos signos no pueden evitar mirar atrás, recordando las promesas y momentos felices que compartieron. A continuación, te contamos cuáles son los signos que más extrañan a sus ex.
Los signos del zodíaco que siempre volverán con su ex
El primero en esta lista es Cáncer. Si naciste bajo este signo, sabés que el corazón manda. Los de Cáncer suelen ser personas muy sensibles, protectoras y profundamente emocionales. Cuando se enamoran, lo hacen desde lo más profundo, y soltar no es una opción fácil.
Incluso cuando una relación termina, Cáncer guarda recuerdos con cariño, y muchas veces idealiza lo que fue. No les cuesta volver si sienten que aún hay algo para sanar o revivir. Lo suyo no es el orgullo, sino la búsqueda de contención emocional.
El segundo signo que suele volver con su ex es Piscis. Este signo de agua también vive el amor con intensidad y fantasía. A veces, Piscis confunde recuerdos con señales del destino, y vuelve a relaciones antiguas creyendo que todavía pueden funcionar.
El tercer signo es Libra. Aunque no lo parezca, los de Libra tienen una necesidad interna de equilibrio y conexión. Detestan el conflicto, y muchas veces vuelven solo por evitar el dolor de una separación definitiva. Les cuesta soltar cuando sienten que no todo está dicho.
Además, Libra es muy romántico, y suele quedarse enganchado a la idea del amor perfecto. Si algo no terminó mal, o si el recuerdo es más fuerte que la herida, hay muchas chances de que vuelvan a intentarlo.
