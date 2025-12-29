No lo sabías: ¿a qué signo del zodíaco es al que más le apasiona aprender?

También bajo la influencia de Mercurio, Géminis se caracteriza por su curiosidad inagotable y su rapidez mental. No siempre elige el camino académico tradicional, pero aprende de forma permanente a través de lecturas, videos, documentales y conversaciones. Su interés se renueva constantemente y se adapta con facilidad a los cambios tecnológicos y a los nuevos campos del saber.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio aborda el estudio con disciplina, constancia y una fuerte ambición personal. Para este signo, el conocimiento es poder y una herramienta concreta para alcanzar objetivos profesionales y personales. No suele conformarse con un solo título y siempre encuentra motivación en nuevas especializaciones, cursos o desafíos intelectuales. Su método y compromiso lo convierten en un aprendiz incansable a lo largo de toda su vida.