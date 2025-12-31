Cambió el pronóstico en Buenos Aires y habrá varios días de lluvias en el arranque de 2026: el informe
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya detalló una por una las jornadas en que se esperan precipitaciones. Todos los detalles.
Afortunadamente para porteños y bonaerenses, este jueves 1 de enero llega el alivio al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de una última jornada del 2025 insoportablemente calurosa. En este sentido, los pronosticadores de Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no solamente se abocaron a detallar las temperaturas, sino también la llegada de lluvias.
En este sentido, el informe también contempla las recomendaciones a tener en cuenta ante la inminente aparición de precipitaciones.
Cuándo lloverá en el AMBA
Meteored ya adelantó que el año comenzará con temperaturas más soportables y la llegada de lluvias para el viernes 2 de enero. Según indica el sitio, las precipitaciones estarán presentes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante la mañana, pero luego se disiparán, dando lugar a jornadas con temperaturas que no superarán los 30°.
El regreso de las tormentas se espera para el jueves 8 de enero que, aunque tampoco serán precipitaciones fuertes, esta vez sí se extenderán durante la tarde de esa jornada.
Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún no pronosticó lluvias ni tormentas para los próximos días, aunque es probable que, con el correr de las horas, el organismo brinde un nuevo detalle al respecto del clima de enero.
Recomendaciones ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario