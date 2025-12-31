Cambió el pronóstico en Buenos Aires y habrá varios días de lluvias en el arranque de 2026: el informe

tormentas Se vienen fuertes tormentas.

Cuándo lloverá en el AMBA

Meteored ya adelantó que el año comenzará con temperaturas más soportables y la llegada de lluvias para el viernes 2 de enero. Según indica el sitio, las precipitaciones estarán presentes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante la mañana, pero luego se disiparán, dando lugar a jornadas con temperaturas que no superarán los 30°.