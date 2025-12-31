El video que estremece a Nordelta: así se grababa al volante la mujer que mató a un hombre por estar borracha
Yesica Loreley Quevedo mató a Ramón Oscar Olivera y, al ser analizada, dio positivo en test de alcoholemia. Pero su imprudencia no fue un hecho aislado...
La Justicia analiza, por estas horas, las redes sociales de Yesica Loreley Quevedo, la mujer imputada por atropellar y matar a un hombre en Benavídez mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Entre el material rescatado destaca un video donde se la ve grabándose a sí misma mientras maneja, sonriendo a cámara y compartiendo frases de bienestar.
Como era de esperarse, las imágenes han despertado una ola de indignación al evidenciar el historial de imprudencia de la acusada. El video, que hoy circula con un tono sombrío, muestra a Yesica Quevedo reflexionando sobre el agotamiento emocional de fin de año.
"Ojalá te sirva", escribía al pie de una publicación donde se la ve completamente distraída al volante, registrándose con su teléfono en pleno movimiento. Lo que en su momento fue una 'historia' de superación personal, se ha convertido para la opinión pública en el retrato fiel de una conducta temeraria que despreció la vida ajena.
"Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil, todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa", comentaba también en el mismo clip que ella misma compartió en redes sociales y que hoy podría jugarle totalmente en contra.
Cabe señalar que, después del siniestro, la conductora fue detenida e imputada por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, este martes recuperó la libertad tras pagar una fianza, situación que generó una profunda bronca e indignación entre los familiares de la víctima. Olivera no solo estaba a días de cumplir 50 años, sino que además esperaba convertirse en padre por primera vez en el corto plazo.
Según publicó el diario Clarín, la víctima trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas. Todos los días debía tomar tres colectivos para llegar a su lugar de trabajo, recorrido que realizaba de manera habitual hasta el trágico desenlace.
La investigación quedó actualmente a cargo del fiscal José Amallo, aunque en una primera instancia había intervenido Cosme Iribarren. La causa continúa en trámite mientras la familia de Olivera reclama justicia por una muerte que consideran evitable.
