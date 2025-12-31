El video que estremece a Nordelta: así se grababa al volante la mujer que mató a un hombre por estar borracha

mujer alcoholizada atropello y mato a un hombre Ramón Oscar Olivera.

Según publicó el diario Clarín, la víctima trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas. Todos los días debía tomar tres colectivos para llegar a su lugar de trabajo, recorrido que realizaba de manera habitual hasta el trágico desenlace.

La investigación quedó actualmente a cargo del fiscal José Amallo, aunque en una primera instancia había intervenido Cosme Iribarren. La causa continúa en trámite mientras la familia de Olivera reclama justicia por una muerte que consideran evitable.