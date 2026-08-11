Horóscopo: los signos del zodíaco que se caracterizan por su lealtad en pareja

Detrás de su personalidad llamativa y segura, este signo tiene un lado muy protector con las personas que forman parte de su vida. Quienes lo rodean suelen encontrar en él a alguien generoso, demostrativo y dispuesto a celebrar los logros de sus amigos como si fueran propios. Cuando hay que acompañar o dar una mano, suele aparecer con una actitud incondicional.

Sagitario

Su forma de vivir la amistad está marcada por la espontaneidad y las ganas de compartir experiencias. Es de esos amigos que proponen planes, impulsan a salir de la rutina y contagian entusiasmo con su energía positiva. Su espíritu aventurero hace que disfrute crear recuerdos y mantener vínculos donde siempre haya lugar para la diversión y las nuevas historias.

Tauro

Este signo se caracteriza por valorar la confianza y la estabilidad dentro de sus relaciones. Aunque puede tomarse su tiempo para abrirse y mostrar su lado más emocional, una vez que construye un vínculo, lo cuida con mucha dedicación. Es una persona en la que sus amigos suelen encontrar seguridad, compromiso y una presencia constante cuando más la necesitan.

Piscis

Su gran sensibilidad lo convierte en alguien muy atento a las emociones de quienes lo rodean. Tiene facilidad para escuchar, comprender lo que le pasa al otro y ofrecer apoyo cuando alguien atraviesa un momento difícil. Su empatía y su forma de involucrarse hacen que muchas personas lo consideren un amigo cercano y de gran confianza.