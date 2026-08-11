Entró con una camioneta a un área protegida de San Juan y provocó un grave daño ambiental

La Justicia aguarda por los peritajes antes de definir la sanción y la multa para el conductor

El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, confirmó que Añó ya se presentó ante el juzgado y realizó su descargo formal. Además, indicó que el vehículo continuará varado en el lugar de manera indefinida para evitar mayores daños durante el procedimiento de extracción, aunque con custodia policial.

A raíz del incidente, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, planteó la necesidad de aplicar sanciones más severas para este tipo de conductas. El funcionario sanjuanino consideró que las multas contempladas actualmente resultan insuficientes frente al daño ambiental en Pampa del Leoncito.

El conductor fue identificado como un médico oriundo de Mendoza

Carbajal recordó que, en antecedentes similares, las multas llegaron a alrededor de un millón de pesos. Sin embargo, consideró que “ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, afirmó el intendente en diálogo con Radio Sarmiento.

El juez de Calingasta confirmó que el médico mendocino ya se presentó a declarar

Por estas horas, la Justicia trabajaba no solo en definir el monto de la sanción, sino en acumular pruebas sobre el verdadero impacto que tuvo en el ecosistema.

"Hay que atravesar el proceso, resguardar la prueba, ver todos los elementos que hacen a esta situación y a partir de allí tomar una decisión", sostuvo el titular del juzgado. Como parte de esta etapa, se recolectarán todos los registros audiovisuales y se llevarán a cabo evaluaciones morfológicas que permitan determinar la gravedad del daño.