Entró con una camioneta a un área protegida de San Juan y provocó un grave daño ambiental
El vehículo dejó marcas profundas en Pampa del Leoncito y el terreno podría tardar cien años en recuperarse. Analizan una dura sanción.
La Justicia de San Juan investiga un caso de grave daño ambiental en Pampa del Leoncito, un área protegida en la localidad de Barreal, donde un hombre ingresó con su camioneta y dejó profundas huellas en el terreno que podrían durar hasta cien años en el lugar.
El hecho ocurrió el domingo, cuando las autoridades sanjuaninas tomaron conocimiento de una camioneta Toyota Hilux blanca que se encontraba abandonada en medio de la planicie, en un sector prohibido para el ingreso de vehículos.
Un video compartido por la municipalidad da cuenta del grave daño causado en el ecosistema. De acuerdo con la información oficial, las marcas alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad, lo que agrava el impacto en una superficie que tarda décadas en regenerarse.
Los investigadores determinaron que el conductor avanzó sobre el terreno y luego tuvo que retroceder unos 300 metros en un intento por salir del lugar. A su vez, durante el operativo para desencallar el vehículo, utilizaron una escalera plegable para motos que terminó enterrada. El rodado empleado para salir de la planicie también dejó huellas.
La Justicia de San Juan analiza sanciones y multas para el conductor
En el marco de la investigación, se identificó a quien manejaba la Hilux como Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años. En tanto, la propietaria de la camioneta es una mujer de Godoy Cruz, pero no se encontraba en el lugar de los hechos, según informó Diario de Cuyo.
El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, confirmó que Añó ya se presentó ante el juzgado y realizó su descargo formal. Además, indicó que el vehículo continuará varado en el lugar de manera indefinida para evitar mayores daños durante el procedimiento de extracción, aunque con custodia policial.
A raíz del incidente, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, planteó la necesidad de aplicar sanciones más severas para este tipo de conductas. El funcionario sanjuanino consideró que las multas contempladas actualmente resultan insuficientes frente al daño ambiental en Pampa del Leoncito.
Carbajal recordó que, en antecedentes similares, las multas llegaron a alrededor de un millón de pesos. Sin embargo, consideró que “ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, afirmó el intendente en diálogo con Radio Sarmiento.
Por estas horas, la Justicia trabajaba no solo en definir el monto de la sanción, sino en acumular pruebas sobre el verdadero impacto que tuvo en el ecosistema.
"Hay que atravesar el proceso, resguardar la prueba, ver todos los elementos que hacen a esta situación y a partir de allí tomar una decisión", sostuvo el titular del juzgado. Como parte de esta etapa, se recolectarán todos los registros audiovisuales y se llevarán a cabo evaluaciones morfológicas que permitan determinar la gravedad del daño.
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