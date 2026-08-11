El Gobierno porteño licita una bóveda en el Cementerio de la Recoleta para convertirla en una cafetería

Cuánto cuesta la concesión de la bóveda en el Cementerio de la Recoleta

Cementerio de la Recoleta

Para acceder a la concesión, el Gobierno de la Ciudad fijó un canon mensual base de 1,6 millones de pesos, además de presentar la propuesta respetando las condiciones establecidas en el pliego de la licitación.

Además, los "oferentes deberán proponer un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos generados por el servicio de turismo nocturno, que no podrá ser inferior al 20%, porcentaje establecido como piso para las ofertas económicas".

Una cafetería cerca de tumbas históricas

La bóveda se encuentra en las cercanías del acceso al Cementerio de la Recoleta por la calle Junín, un sector particular, rodeado por los sepulcros de distintas personalidades de la historia argentina.

Entre las más reconocidas, muy cerca de la futura cafetería se podrán visitar las tumbas de los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Ramón Castillo, además del fundador de la ciudad de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, y del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón.