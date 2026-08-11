El Gobierno porteño licita una bóveda en el Cementerio de la Recoleta para convertirla en una cafetería
El Gobierno porteño abrió una licitación para concesionar una bóveda. El proyecto contempla también una tienda de souvenir y recorridos turísticos nocturnos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un proceso de licitación pública para la concesión de una bóveda en el Cementerio de la Recoleta con el objetivo de convertirla en un local gastronómico.
La iniciativa forma parte de un proyecto que busca incorporar nuevos servicios para los visitantes del histórico cementerio porteño. La propuesta contempla la instalación de una cafetería, de una tienda de recuerdos y la realización de recorridos turísticos durante el horario nocturno.
Según la documentación oficial de la licitación, la bóveda en cuestión tiene una superficie de 24,54 metros cuadrados y está ubicada en la sección 17 del predio, en el tablón 201, sepulturas 1 A 12.
Desde el Gobierno porteño aclararon que el espacio está en desuso, lo que posibilita que sea incluido en el proceso de concesión.
De acuerdo con los pliegos de la licitación, el espacio deberá ser destinado a la comercialización de alimentos y bebidas, aunque excluye "feria, mercado, supermercado y autoservicio".
Cuánto cuesta la concesión de la bóveda en el Cementerio de la Recoleta
Para acceder a la concesión, el Gobierno de la Ciudad fijó un canon mensual base de 1,6 millones de pesos, además de presentar la propuesta respetando las condiciones establecidas en el pliego de la licitación.
Además, los "oferentes deberán proponer un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos generados por el servicio de turismo nocturno, que no podrá ser inferior al 20%, porcentaje establecido como piso para las ofertas económicas".
Una cafetería cerca de tumbas históricas
La bóveda se encuentra en las cercanías del acceso al Cementerio de la Recoleta por la calle Junín, un sector particular, rodeado por los sepulcros de distintas personalidades de la historia argentina.
Entre las más reconocidas, muy cerca de la futura cafetería se podrán visitar las tumbas de los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Ramón Castillo, además del fundador de la ciudad de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, y del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón.
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