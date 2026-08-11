Paro docente hasta que el Gobierno decrete salario mínimo de $3.000.352 y cumpla con la Constitución Nacional
El paro docente en Tierra del Fuego no cede. Los gremios exigen un salario acorde a la ley y reclaman mayor inversión para la educación pública provincial.
El paro docente en Tierra del Fuego ya lleva nueve días consecutivos y no tiene fecha de finalización. Impulsada por el sindicato SUTEF, la huelga por tiempo indeterminado busca alcanzar una urgente recomposición salarial que garantice condiciones de vida dignas para todos los educadores de la región austral.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo, se apaga el frío y se viene una jornada con casi 20 grados de máxima
El reclamo por el salario mínimo y mayor inversión en educación
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU Federal) expresó su profundo apoyo a los maestros fueguinos. La principal demanda se centra en lograr que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance la suma de $3.000.352, respetando estrictamente lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Además de esta vital recomposición de los haberes, los trabajadores de la educación exigen el cese inmediato de los descuentos persecutorios y la implementación de un plan integral de desendeudamiento familiar. A su vez, le reclaman al gobierno provincial de Gustavo Melella, a los intendentes y a los legisladores el urgente tratamiento y sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto que fue presentado hace dos años por el gremio.
Desde las agrupaciones sindicales sostienen que la profunda crisis actual es la clara consecuencia de "años de falta de inversión y de políticas de ajuste" a nivel nacional y local que golpean fuertemente a las escuelas y a las condiciones laborales. Por último, destacaron la enorme valentía de los docentes al sostener esta histórica medida de fuerza para defender tanto su dignidad económica como el derecho a una educación pública de calidad para todo el pueblo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario