Paro docente hasta que el Gobierno decrete salario mínimo de $3.000.352 y cumpla con la Constitución Nacional

Desde las agrupaciones sindicales sostienen que la profunda crisis actual es la clara consecuencia de "años de falta de inversión y de políticas de ajuste" a nivel nacional y local que golpean fuertemente a las escuelas y a las condiciones laborales. Por último, destacaron la enorme valentía de los docentes al sostener esta histórica medida de fuerza para defender tanto su dignidad económica como el derecho a una educación pública de calidad para todo el pueblo.