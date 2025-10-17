Horóscopo: los signos del zodíaco que se muestran con más "fiaca" durante octubre
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas con más aspectos de cansancio y menor sensación de vitalidad de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos que se mostrarán con mas "fiaca" durante octubre.
El horóscopo explicó que octubre vendrá cargado de energías que afectarán a algunos signos del zodiaco.
Cuáles son los signos del zodiaco que se mostrarán más perezosos durante octubre
Uno de los menos afectados será Cáncer. Ellos se sienten felices en entornos donde pueden forjar conexiones emocionales, pero como en octubre removerá todas las energías, Cáncer sentirá que el ambiente se torna frío y dejará de ser tan simpático con sus compañeros.
Piscis también fue señalado por el horóscopo. Este signo del zodiaco estará muy ocupado soñando despierto y no se molestará en las tareas que tiene que hacer. Sus emociones serán lo primordial y dejará de lado aquello que lo distraiga de su contemplación interior.
Sagitario está siempre dispuesto a mostrar lo mejor de él, pero octubre apagará un poco su espíritu. Durante todo el mes esquivará las tareas mundanas que no se alineen con su momento de ocio. Sus comportamientos causarán frustración y enojo en parejas, familiares y amigos.
Finalmente se encuentra Tauro. Este signo estará solo disponible para ver Netflix durante todo octubre. Su amor por la comodidad crecerá como nunca y su rutina será indiscutible. Si quieres salir a tomar un café o divertirte de noche, es mejor que no cuentes con Tauro como tu compañero.
