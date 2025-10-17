Tras las lluvias, llega más calor al AMBA: qué día de la semana próxima llegaremos a casi 30 grados

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se despiden de las lluvias de este viernes y se preparan para afrontar un fuerte aumento en las temperaturas. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que, en los próximos días, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los casi 30 grados que adoran los veraniegos.