Tras las lluvias, llega más calor al AMBA: qué día de la semana próxima llegaremos a casi 30 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana calurosa en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Los detalles.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se despiden de las lluvias de este viernes y se preparan para afrontar un fuerte aumento en las temperaturas. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que, en los próximos días, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los casi 30 grados que adoran los veraniegos.
Enterate todos los detalles del clima para la próxima semana.
El calor irá en aumento: cómo estará el clima los próximos días en el AMBA
Luego de un viernes lluvioso, este sábado y domingo presentarán los mismos registros térmicos: la mínima podría ubicarse en 12 grados, mientras que la máxima ascendería a los 22. Luego, el lunes, esto irá subiendo de a poco: la máxima para el arranque de semana será de 24 grados.
Lo cierto es que, hacia el martes, el termómetro sufrirá un intenso subidón: podría alcanzar los 27 grados, que se convertirán en 28 durante el miércoles. Finalmente, el jueves 23 de enero, las térmicas oscilarán entre los 18 y 29 grados, prometiendo un día muy veraniego.
Advertencias e ideas al salir de casa
- Evitá el "horno solar": Tratá de no salir a la calle entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Es el horario donde el sol está más fuerte.
- Buscá la sombrita: Si tenés que salir, caminá por la sombra y andá con gorra, sombrero o una sombrilla. ¡Es tu mejor amiga!
- Protector solar a full: No te olvidés del protector solar, incluso si está nublado. La piel quemada te deshidrata más rápido.
- Livianito y suelto: Usá ropa holgada (suelta), de telas ligeras como el algodón y de colores claritos. Los colores oscuros absorben más el calor.
- Tomá antes de tener sed: No esperés a sentir sed, porque ya es un signo de deshidratación. Tomá agua a cada rato. ¡Un sorbito de vez en cuando!
- Cuidado con lo que tomás: Dejá de lado o limitá el alcohol, la cafeína (café, bebidas energéticas) y las gaseosas muy azucaradas. Te hacen perder más líquido.
- Refrescate por dentro: Comé muchas frutas y verduras frescas (como sandía, melón, pepino). Ayudan a reponer las sales minerales que perdés al sudar. Evitá las comidas muy abundantes o calientes.
Recomendaciones en tu casa o en la oficina
- Enfriá el ambiente: Durante el día, mantené las ventanas y persianas cerradas para que el sol y el calor no entren directamente. Apenas baje el sol, abrí para que corra el aire fresco de la noche.
- Ducha salvadora: Date duchas o baños de agua fresca (no helada, ¡cuidado con el shock de temperatura!) o ponete pañitos húmedos en la nuca y las muñecas.
Otros consejos
- Cuidá a los abuelos y a los niños: Vigilá mucho a las personas mayores, a los bebés y a los niños chiquitos, que son más vulnerables. Asegurate de que estén bien hidratados.
- ¡Nunca en el auto! Jamás dejes a un niño, adulto mayor o mascota dentro de un carro estacionado, ni siquiera por un ratito con la ventana un poco abierta. La temperatura sube rapidísimo.
- Si sentís mareos, náuseas, dolor de cabeza o un calor sofocante y seco, andá a un lugar fresco, mojate y pedí ayuda médica. ¡No te confíes con el golpe de calor!
