Horóscopo: los 4 signos del zodíaco que encontrarán calma con la llegada de Marte a Libra

Aries

La influencia de Marte en Libra te enseñará a frenar antes de actuar por impulso. Buscarás más acuerdos que confrontaciones, y descubrirás que negociar puede ser igual de efectivo que imponerse. Este periodo te ayudará a mejorar tus vínculos y a manejar los desafíos con más calma.

Cáncer

Este tránsito favorecerá relaciones más pacíficas y conversaciones serenas. Notarás que tu hogar se convierte en un espacio más tranquilo y acogedor, y tendrás ganas de pasar más tiempo allí. También aprenderás que mantener límites claros no significa perder cercanía con los demás.

Capricornio

Tu disciplina se verá acompañada por una mayor apertura para delegar y negociar. Esto te permitirá trabajar con más fluidez y menos presión. Además, tus relaciones laborales y personales se volverán más armoniosas, lo que facilitará avances importantes sin el desgaste habitual.